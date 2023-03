I residenti sono in aumento Le nascite calano a picco

Crescono i residenti a Fano nonostante il distaccamento della ex frazione di Marotta (nel 2001 erano 57.529 mentre oggi arrivano a 59.925 passando per il picco del 2011 in cui furono 63180) ma nell’ultimo decennio o quasi le nascite sono passate da un picco di 560 nel 2012 a 344 nel 2021 (che è l’ultimo dato statistico riferito alle nascite, fornito dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Fano) per un trend di 216 culle in meno. Il tasso di fecondità (il rapporto fra il numero di nascite registrate nell’anno e la popolazione femminile media di età compresa fra i 15 e i 49 anni) è passato invece negli ultimi dieci anni dal 25 al 32,3 mentre il tasso di natalità dal 9 per mille al 6,2 per mille. E’ quanto emerge da una lettura dei dati statistici che abbiamo elaborato insieme alle impiegate dell’ufficio anagrafe del Comune di Fano. Nei freddi numeri si legge di una società che cambia. Aumentano infatti i single (sono il 71% della popolazione, ma nel numero rientrano anche bimbi ed adolescenti non ancora in età da matrimonio) e diminuiscono le famiglie che nel 2011 erano 27846 mentre nel 2019 (l’anno di riferimento più recente tra quelli...