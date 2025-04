I rimbalzati del ’Cup’. La visita è un miraggio. Sono trentunomila quelli in lista d’attesa

di Benedetta IacomucciSe siete tra quanti non sono riusciti a prendere appuntamento per una visita specialistica, se siete i ’rimbalzati’ del Cup, quelli rintuzzati nella zona grigia della "lista d’attesa", vi consoli almeno sapere di essere in buona compagnia. Dal primo gennaio 2025 ad oggi le persone nel territorio provinciale a cui non è stato trovato un posto per una Tac, per una Risonanza, per una visita dermatologica o oculistica, sono più di 31mila. Trentunomila come due volte Vallefoglia, come l’intero stadio Dall’Ara di Bologna, come un decimo della popolazione provinciale. E non è tutta gente che quegli esami lì potrebbe farli anche sei mesi dopo, perché magari "ogni tanto è utile un check up", ma in realtà non c’è alcuna urgenza clinica. Anzi. La maggioranza dei ’respinti’ era in possesso di ricette con priorità alta, entro 30 o addirittura entro 10 giorni.

Si capisce bene perché in Regione si guardassero bene dal diffondere questi dati, anche a fronte di una precisa richiesta di accesso agli atti di un consigliere regionale, ovvero Romando Carancini del Partito democratico. Si capisce altrettanto bene perché, una volta inseriti in queste liste d’attesa con la promessa di essere richiamati non appena si liberi un posto, il telefono non squilli quasi mai. Piazzarne 31mila è oggettivamente complicato. E a volte, le soluzioni prospettate, non soddisfano la domanda.

Il sistema funziona così: con la ricetta del medico, in cui è indicata la priorità, si chiama il Cup e si chiede un appuntamento. Se la ricetta è "urgente" il sistema sanitario è obbligato a garantire la prestazione entro 72 ore. Per tutti gli altri casi (priorità "breve" con attesa massima 10 giorni; "differibile" con attesa massima 30 giorni per le visite e 60 per le prestazioni diagnostico strumentali; "programmabile" con attesa massima 120 giorni) qualora non si sia trovato il posto nelle agende ordinarie, scatta una sorta di meccanismo di garanzia, che consente di essere inseriti in una lista d’attesa, con la promessa di essere ricontattati entro un tempo definito. Dal primo gennaio all’utente viene anche assegnato un codice, un numeretto con il quale contattare un apposito ufficio Ast qualora, trascorso un certo periodo di tempo, nessuno si sia ancora palesato. Ma riuscire a prendere la linea è difficile (c’è n’è una sola attiva per appena 4 ore al giorno) e quando ci si riesce l’impiegato non può che limitarsi a riferire che la richiesta "è stata presa in carico". E tanti saluti.

I trentunomila di questo limbo sono la somma di due diverse liste: quella contenente le prestazioni monitorate dal Ministero in base al Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla) e tutte le altre che non è necessario monitorare, ma che pure esistono. Nell’elenco delle visite e degli esami non monitorati sono entrati – dal primo gennaio ad oggi – circa 17mila nomi. Gli altri 14mila sono nell’altra lista, suddivisa anche in base ai codici di priorità. Ebbene, di questi 14mila, più di 10mila sono quelli che avevano una ricetta con priorità D, ovvero entro 30 giorni per le visite ed entro 60 per gli esami strumentali. E ce ne sono comunque poco meno di mille per i quali il medico aveva ritenuto che il quadro andasse approfondito entro 10 giorni. Sono ancora tutti lì.