I rischi in Rete per i ragazzi. Incontro con addetti ai lavori Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "E. Mattei" ad Acqualagna partecipano a un incontro sui rischi della Rete con autorità e sindacalisti, approfondendo temi come bullismo e sicurezza online. Sinergia tra scuola, famiglia e Forze dell'Ordine sottolineata come fondamentale.