I ristoratori donano i libri ai ragazzi della “Mercantini“

Anche quest’anno l’Associazione dei Ristoratori Confcommercio di Fossombrone ha partecipato a una donazione di libri a favore dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Fratelli Mercantini“, donazione che si inquadra nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché“.

Lo scorso novembre a favore dei vari plessi della scuola dell’infanzia, elementare e media del comune di Fossombrone sono stati acquistati nelle librerie convenzionate testi nuovi su argomenti svariati, come per esempio la nutrizione, la sostenibilità e la conoscenza del territorio.

Si tratta di un gesto generoso che rimpingua le biblioteche dei tre ordini di scuola e che si aggiunge alle benvenute donazioni librarie delle precedenti edizioni, arricchendo le raccolte scolastiche con testi nuovi relativi ad argomenti attuali e significativi per le nuove generazioni.

Si spera anche, chissà, che serva a impedire che le mani dei nostri piccoli siano per lo più occupate dal telefonino: prima il cartaceo analogico e poi, forse, ma è proprio obbligatorio, così presto?, il digitale.

Nuovi sono anche i locali della biblioteca per la scuola secondaria, che sarà inaugurata nei prossimi mesi, ma nella quale è già possibile accedere con i suoi nuovi arredi.

Inoltre da quest’anno, grazie al nuovo sistema di catalogazione e prestito, sarà più facile scegliere i titoli, spaziando per l’appunto anche tra quelli donati dall’associazione dei ristoratori.

Un dono, quello dei libri scolastici, in favore della cultura nel senso bello del termine, che rende presente anche nel mondo della scuola un impegno e una collaborazione fattiva dell’Associazione ristoratori per il benessere del tessuto civico del territorio. Per tornare a scuola "con gusto", in tutti i sensi.

