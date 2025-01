I ristoratori e il rischio maxi multe: "Crollo di vendita di superalcolici. Ma la gente non rinuncia al vino"

Addio ai superalcolici, l’autista spesso non beve, ma per il resto "lasciateci in pace che un bicchiere di vino non fa male a nessuno". E’ questo il messaggio che arriva dai consumatori a consuntivo della prima fase del posto inasprimento della "pena" per chi è sorpreso al volante in stato di ebbrezza, ovvero oltre il fatidico valore di 0,5 che potrebbe costare il ritiro immediato della patente e multe salatissime. Come hanno reagito le persone che vanno a cena fuori alla minaccia? "Se una volta vendevamo dieci superalcolici, adesso ne vendiamo uno", sentenzia Mario Di Remigio dal suo osservatorio "Pasta e Pizza" di Pesaro (ma è anche il presidente dell’Associazione ristoratori Confcommercio) che spiega: "Non abbiamo notato un calo importante, la gente continua a bere vino, semplicemente c’è un atteggiamento più consapevole, si va a bollicine e lo si fa a calice. Quanto a grappa e limoncino da noi erano scomparsi da tempo". Uldergo Antonelli, storico ristoratore, ha notato un particolare: "Noi cuciniamo pesce, abbiamo una clientela che viene anche da fuori Pesaro e chi guida a volte rinuncia a bere. Gli altri no. I vini bianchi nel nostro caso sono sempre richiesti, anche se dopo l’inasprimento delle sanzioni la gente ci va più cauta. Diciamo che se calo di consumi c’è stato è lieve, attorno al dieci per cento".

Tony Di Filippo, il cui ristorante "La Baita" è un rifugio per lupi di mare, è cambiato poco: "Il limite è rimasto lo stesso, due bicchieri di vino sono consentiti, specie quando si mangia e la gente continua a chiedere buoni vini senza esagerare. C’è un atteggiamento consapevole sì, ma niente affatto allarmistico. Chi va a cena vuole rilassarsi, non esagera ma non rinuncia a un buon bicchiere di vino". Dalla zona mare di Levante, Stefano Arduini de "L’Artista", salva la birra ("non abbiamo registrato un calo di richiesta, ma non c’era un consumo esagerato prima"), ma evidenzia come "sui vini la gente ci va più cauta. Beve ma con giudizio, questo significa più calici e meno bottiglie, comunque un piccolo calo c’è stato ma niente di esagerato". Addio ai superalcolici dunque. Lo conferma anche Stefano Andruccioli del ristorante Gibas di Panoramica San Bartolo, che ha una clientela pesarese ma anche di fuori regione grazie alla lunga tradizione del suo locale lanciato da papà Silvano, gran signore della ristorazione nella Pesaro degli anni ’80 e ’90: "Se alla fine del pasto propongo un digestivo, non accetta quasi nessuno. Prima di mettersi in auto la gente sta molto attenta a non alzare il tasso alcolico e non accetta bevande che possano in qualche modo comportare un rischio". E il vino? "Molto apprezzato come sempre, questo è il momento delle bollicine, la gente il sabato sera non rinuncia al Franciacorta, al Trento doc, piuttosto che alle etichette locali, ma bere con consapevolezza. Sa che oltre i due bicchieri non si va. Ma se devo registrare un calo di consumi, direi proprio di no. Per fortuna, perché il consumo di vino è importante anche per noi".

Lucio Pompili del Symposium evidenzia come "la gente è attenta, si registra un aumento di richiesta del vino al calie, anche di qualità. C’è un atteggiamento maturo, diverso. E se è vero che i superalcolici sono in netto calo, è vero anche che i drink con vari ingredienti sono sempre di attualità". Davide Ippaso direttore di Confesercenti, da consumatore, nota che "nelle tavolate, da quando le pene sono inasprite, chi beve non guida, gli altri sì. Confermo la tendenza di consumare il vino al calice. I consumatori sono coscienti dei rischi che corrono, alcuni si sottopongono autonomamente ai test alcolici e hanno un atteggiamento maturo". Valerio Ferri del ristorante "Le Fontane" di Cagli, nota "un drastico calo dei superalcolici come grappe o digestivi e un lieve calo nel vino a cui la gente però, specie se locale, non rinuncia".

Davide Eusebi