I risvolti dell’intelligenza artificiale. Scocca l’ora della Summer School

Un corso intensivo per indagare l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni per il benessere inclusivo e sostenibile. È questo il tema che dal 25 al 31 agosto l’Università di Urbino affronterà con la Summer School ‘Intelligenza Artificiale per il Benessere Inclusivo e Sostenibile: Ripensare Salute, Lavoro e Ambiente’. Un percorso di alta formazione promosso dalla Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA) e dalla Consulta di Bioetica onlus, con il patrocinio di enti accademici e professionali nazionali. Con 52 studenti iscritti, la Summer School è già realtà: un laboratorio interdisciplinare che coinvolge oltre 15 università, insieme a centri di ricerca, associazioni, enti scientifici e rappresentanti del mondo del lavoro. La Summer School nasce come spazio di ricerca e confronto, dove l’IA non è solo considerata come strumento tecnico, ma come ambiente cognitivo e sociale che ridisegna i criteri stessi del giudizio morale. Salute, lavoro e ambiente diventano così assi intrecciati di una riflessione etica che ha al centro la cura, la giustizia distributiva, la responsabilità condivisa e il pluralismo dei saperi. Spiegano gli organizzatori: "Il programma, che integra lezioni accademiche, esperienze professionali e momenti pubblici presso il Palazzo Ducale di Urbino, affronta i grandi interrogativi dell’innovazione tecnologica: dall’accesso equo alle cure mediche, al futuro del lavoro nell’era dell’automazione, fino all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie".

g. v.