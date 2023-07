I Salons rossiniani al debutto con il repertorio francese

Si apre oggi alle 21 nel Cortile della Rocca di Gradara il ciclo di concerti Salons Rossini affidato agli allievi dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" 2023, sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi. La source est dans le cœur è il titolo del primo concerto, che sarà dedicato al repertorio francese di Rossini. Alessandro Uva accompagnerà al pianoforte gli allievi dell’Accademia: Andrés Cascante (baritono) nell’Aria di Guillaume Tell Sois immobile, et vers la terre dall’opera omonima, Tamar Otanadze (soprano) nella Romanza di Mathilde Sombre forêt, désert triste et sauvage da Guillaume Tell, Paolo Nevi (tenore) nell’interpretazione dell’Aria de le Comte Que les destin prospère da Le Comte Ory, Xavier Prado e Martina Russomanno nel Duetto Mathilde-Arnold: Oui, vous l’arrachez à mon âme da Guillaume Tell. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Comunale.

La rassegna si ispira ai celeberrimi e vivaci Salons rossiniani e si svolge in alcuni borghi della provincia, offrendo al pubblico del Rof l’occasione di scoprire il territorio provinciale. I concerti saranno introdotti da una breve guida all’ascolto a cura del musicologo Andrea Parissi della Fondazione Rossini e si concluderanno con un momento conviviale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: [email protected]