I segreti di Gerusalemme la città dove convivono le religioni monoteiste

Grande presenza per il convegno organizzato dall’avvocata Paola Righetti e la dottoressa Chiara Cacciaguerra rispettivamente presidente del Lions Club Pesaro Host e del Lions Club della Rovere. Protagonista della conviviale è stato il giornalista e scrittore professor Maurizio Del Maschio che ha illustrato un aspetto di Gerusalemme quale convivenza delle grandi religioni del ceppo biblico. Oggi Gerusalemme ha una maggioranza ebraica, una significativa

minoranza araba, cristiana ed altre religioni minoritarie. Il simbolo di tale natura multietnica è la Città Vecchia divisa in quattro quartieri: cristiano, armeno, ebraico e arabo. Gerusalemme è città santa per l’Islam perché secondo la tradizione da qui il profeta Maometto spiccò il volo

su un carro di fuoco. Intorno alla roccia da cui il Profeta partì alla volta del cielo è stato costruito il santuario islamico che ne porta il nome. Quella stessa roccia è, secondo la tradizione ebraica, il luogo da cui Dio cominciò la creazione del mondo: in ebraico si chiama Monte Moria. Era anche il punto esatto in cui, sempre secondo la tradizione, Abramo fu sul punto di sacrificare a Dio il figlio Isacco. In seguito divenne il cuore del Tempio di Gerusalemme.

Il cristianesimo ha invece un altro percorso nel tessuto della città, che culmina nel Santo Sepolcro. La Via Crucis, con le sue diverse stazioni di cui si narra nel Vangelo, si dipana all’interno della Città Vecchia, fra il quartiere arabo e quello cristiano. Gli Armeni, con la loro antica forma di cristianesimo, hanno qui trovato un approdo nelle loro tante peregrinazioni. Il quartiere ebraico è fitto di piccole case di studio e abitazioni di religiosi, con al centro i resti a cielo aperto di un’antichissima sinagoga. Gerusalemme insegna che le diverse religioni possono convivere una a fianco dell’altra.