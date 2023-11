I "Senza Volto" si aggiudicano il talent NoPop

Sono i "Senza Volto" di Mondolfo i vincitori della terza edizione di NoPop, il radio talent che si è svolto domenica nello Spazio Webo. Il loro brano "Come sanno fare tutti" sarà trasmesso per un anno nel circuito Orange, Radio Veronica, Radio Arancia, Radio Velluto. Il secondo premio è andato ai "Cinqueminuti" (Terre Roveresche) con la canzone "Giovedì" che sarà promossa per un anno da Lion Music Label. Terzo premio a Reve (Firenze), con "Come balto" che ha vinto un videoclip che realizzerà X-Studio. Il premio social Erika, è stato assegnato a "Liam" (San Giovanni Marignano) con il brano "Non lo so perché" il cui video creato da X-Studio durante le audizioni ha ricevuto 985 like su Instagram: per 6 mesi sarà in programmazione su Radio Veronica.

Il premio speciale del Comune di Pesaro, consegnato dall’assessore Camilla Murgia, è andato ai "The Sick Orange" (Pesaro), con il brano "Zecca". A loro l’Amministrazione ha riservato visite gratuite agli spazi museali della città e una cena a base di pizza Rossini nell’anno di Pesaro 2024. "Obiettivo di NoPop – spiega l’ideatrice del progetto Alessandra Carriera – è sostenere e aiutare i giovani artisti a farsi strada nel mondo della radio. Dopo il covid è giusto che tornino a sognare e a credere nelle loro passioni".

"Una bella occasione per celebrare la creatività e farla crescere a Pesaro, Città della musica Unesco - ha sottolineato Camilla Murgia. NoPop anche quest’anno ha dimostrato la fertilità creativa del nostro territorio ben rappresentata dagli 11 finalisti, tra cui è stato davvero difficile scegliere i migliori".