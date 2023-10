"I servizi tornino nelle mani del pubblico"

Marche Multiservizi serve agli azionisti a far cassa, e all’occorrenza anche lavori pubblici. Il tutto senza pensare ai servizi ai cittadini e trascurando la manutenzione. E’ questo il sunto di una lunga missiva che Michele Felici, tramite il Carlino, indirizza a tutti gli amministratori dell’entroterra ma anche ai cittadini.

"Nata per la gestione dei servizi, MMS è una società pubblico-privata – scrive Felici, già direttore dell’ufficio tecnico comunale di Urbino – gestita dal privato (Hera) che nomina l’amministratore delegato. Il presidente di questa società, con altre figure, rappresenta la parte pubblica che ha il 50,40%, anche se è evidente che non abbiano funzioni importanti poiché non hanno neppure la possibilità di intervenire quando la Multiservizi è in contrasto con gli utenti che hanno bisogno di una qualche prestazione. La MMS è una società per azioni mista ove gli utili sono divisi tra gli azionisti e non esiste obbligo di investimenti nella rete, da ciò deriva la non manutenzione di tutti gli impianti e le grandi perdite di acqua mentre Arera, che stabilisce le tariffe per i gestori, ha confermato la “remunerazione del capitale investito“ (vietata con referendum) sotto il nome di “oneri finanziari del gestore“ che, con i conguagli e le morosità, producono ricavi altissimi. La parte pubblica di questa società, ovvero i Comuni e la Provincia, difende e giustifica la “tassa“ degli utili (realizzati a piè di lista) imposta agli utenti; non influisce sulla articolazione delle tariffe, sugli allacci e relativi lavori e pertanto risulta, a nostro modesto parere, inutile e un po’ dannosa quando lega il proprio bilancio agli utili di MMS".

Felici fa notare anche che "la parte privata della Multiservizi nomina, nella pratica, gli esperti e i rappresentanti della parte pubblica, e queste figure vengono scelte per le loro capacità", però, aggiunge Felici possono esserci anche dei “condizionamenti“.

"Quanto affermato – scrive Felici – può essere dimostrato anche dal fatto che alla data del giugno 2013 il comune di Urbino (sempre alla ricerca di soldi) risultava creditore verso la Multiservizi di 2.562.000 euro (come risulta dal verbale della seduta consigliare del 17 giugno 2013). Poi nel 2019, a Canavaccio, la MMS effettuava delle asfaltature per oltre 170mila euro per rifare le strade demolite per aggiustare l’acquedotto (lavori per l’acquedotto pagati dagli utenti dell’acquedotto) trascurando il fatto che sotto quelle aree l’acquedotto non c’era e non c’è mai stato. In quei giorni c’erano le elezioni comunali e il sindaco uscente si vantava anche per questi lavori, che sono stati segnalati anche alla Procura di Urbino e alla Corte dei Conti di Ancona in quanto fatti impiegando somme destinate al Servizio Idrico Integrato".

Conclude Felici: "A questo punto si ritiene sia solo il caso di ricordare la questione morale, che qualcuno auspicava, che certamente avrebbe evitato la costituzione di società miste e, soprattutto, la privatizzazione del Sistema Idrico Integrato e la estromissione del Pubblico nella gestione delle discariche di Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali. Tutto ciò sarà oggetto di puntuali descrizioni e resoconti; ora ci si augura solamente che i nostri rappresentanti politici e amministrativi riconsiderino Marche Multiservizi per avere servizi migliori a costi minori. Questo diventerà un percorso possibile solamente se tutti gli asset dei nostri servizi saranno di proprietà pubblica ed il Pubblico potrà scegliere il gestore, magari con normale gara come da sempre indica l’Europa".

Il ritorno al pubblico dei servizi è uno dei temi nazionali più sentiti, e nelle prossime elezioni comunali non mancherà di dominare il dibattito politico, in particolare su gestione dell’acqua e dei rifiuti, come già ampiamente preannuncia la vicenda del progetto di una discarica a Riceci, con un affaccio paesaggistico su Urbino che appare contro ogni logica.