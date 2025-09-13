I sindaci del centrodestra sono uniti nelle richieste

I sindaci di centrodestra del Montefeltro si sono riuniti per un confronto sulle esigenze che il territorio esprimerà in vista delle elezioni regionali e per compattarsi nel sostegno alla candidatura di Francesco Acquaroli. A riunirli sono stati i due che, tra loro, correranno per il Consiglio regionale, Nicolò Pierini (Lega), di Piandimeleto, ed Elia Rossi (Forza Italia), di Monte Grimano Terme: all’incontro hanno partecipato Andrea Spagna (Frontino), Federica Battazzi (Belforte all’Isauro), Daniele Grossi (Sassocorvaro Auditore), Massimiliano Gorgolini (Macerata Feltria) e Stefano Pompei (Tavoleto).

Il tema più pressante è la sanità, su cui i sindaci constatano "un’inversione di tendenza", ma che "ancora non basti: il Piano sociosanitario va potenziato. Vanno aumentati i punti salute – bene quello di Sassocorvaro –, mentre sono positivi la distribuzione degli infermieri di comunità e il fatto che la Regione voglia aprire l’ospedale di comunità di Macerata Feltria. L’Alto Montefeltro ritroverà centralità quando si ripristinerà il punto di primo intervento a Sassocorvaro. In merito al Santo Stefano, ci sarà certezza sul mantenimento dei posti, anzi, chiederemo di aumentare quelli del centro di riabilitazione e delle Rsa".

Per la viabilità, la richiesta più forte è il completamento della Pedemontana, col tratto Belforte/Piandimeleto - Lunano e un collegamento Lunano - San Marino, ma anche che tutte le provinciali passino ad Anas. Poi c’è bisogno di difendere le attività commerciali: "Chi commercia in un piccolo paese spesso fa i conti con un fatturato che a malapena copre le spese, quindi va tutelato. Si può pensare, magari, a sconti dedicati su imposte o alla riduzione di tariffe".

Tema importante è l’ambiente: "Sì alle rinnovabili, ma senza violenza sul territorio. Nei prossimi giorni annunceremo un progetto di legge a firma dell’on. Francesco Battistoni (Forza Italia) per trasformare il Sasso Simone e Simoncello in parco nazionale. Questo incide sulla questione eolico: serve un piano sostenibile e compatibile col territorio. L’agricoltura, inoltre, non dev’essere più la seconda scelta di nessuno, ma un motivo primario d’investimento economico".

Per il turismo è apprezzata la strategia dei borghi, ma "bisogna trovare altri partner che vogliano investire nel territorio". E, mentre si sottolinea la necessità di più sicurezza "potenziando la videosorveglianza, creando una centrale operativa e aumentando il numero di carabinieri", la nota dolente riguarda il trasporto pubblico: "Va rivista la ridistribuzione dei fondi. Dobbiamo prevedere agevolazioni per le famiglie che abitano in territori distanti dalle scuole: rendere gratuito il trasporto è quasi impossibile, ma si possono fare azioni mirate".

Nicola Petricca