I sindaci di centrosinistra in piazza: "No ai i tagli del Governo"

Oggi alle ore 11, in piazza del Popolo, si sono dati appuntamento i sindaci di centrosinistra per protestare contro i tagli del Governo e l’impatto che questi hanno sui bilanci degli enti locali e quindi anche sui servizi erogati. Il ritrovo sarà davanti a Palazzo Ducale per poi essere ricevuti, in delegazione, alle 11.15, dal Prefetto Emanuela Saveria Greco. Il coordinamento di Fratelli D’Italia Pesaro non ci sta e respinge la lettura data e replica alle dichiarazioni del sindaco Andrea Biancani fatte per “giustificare“ l’introduzione di una unica aliquota Irpef pari allo 0,8%. La trasformazione porterà in più nelle casse comunali 1,5 milioni di euro nel 2025 per un complessivo 3,6 milioni di euro in più nel biennio 2025/2026.

"L’assessore Pozzi e il sindaco Biancani – osserva Serena Boresta di FdI – hanno dimostrato di saper solo aumentare le tasse. Inaccettabile perché chi e’ causa del proprio mal pianga se stesso. Non si può sentire che la giunta di centrosinistra che opera in continuità con la precedente incolpi il Governo. Criticano dopo che hanno sperperato, distribuendo denaro pubblico ad associazioni amiche o che hanno sperperato soldi per progetti di opere irrealizzabili come la “Rambla“? Criticano il Governo mentre loro hanno alzato le tasse, lasciando molto a desiderare sul fronte manutenzioni. Invitiamo – conclude Boresta – questi amministratori a farsi l’esame di coscienza: il Governo precedente, con PD e M5S in prima linea, ha messo in ginocchio la Nazione con oltre 135 miliardi il buco dato dalla scellerata scelta del Superbonus 110%. Ne vogliamo parlare?".