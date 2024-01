I sindaci sono dispiaciuti e ringraziano

Le dimissioni di Fernanda Sacchi hanno dispiaciuto e sorpreso i sindaci dell’Unione montana Alta valle del Metauro, soprattutto perché arrivate a sei mesi dalla scadenza del mandato. Durante la seduta in cui ne hanno preso atto, il presidente della Provincia e sindaco di Isola del Piano, Giuseppe Paolini, ha detto di aver sperato "che non fossero definitive. Fernanda è una amica ed è naturale che su alcune questioni possano esserci posizioni diverse, ma questo non deve incidere sui rapporti. Ribadisco il mio dispiacere, considero le dimissioni una sconfitta della politica". Citato come uno dei sindaci con cui ha avuto differenti vedute, Maurizio Gambini ritiene "di aver sempre fatto quanto ritenessi giusto per difendere le posizioni dell’Ente. Anche quando mi è stato chiesto di lasciare la vicepresidenza, pur non condividendo la scelta, sono rimasto in Giunta. È naturale che siano state poste questioni e tematiche, anche con posizioni diverse, ma poi tutti si sono allineati. Rimarco il mio dispiacere, anche se c’erano le condizioni tecniche e politiche per arrivare a fine mandato, anche alla luce dei risultati ottenuti". Una legittimità rispetto alle proprie posizioni è stata ribadita anche da Emanuele Feduzi, il quale afferma "di essere stato uno dei primi fautori, insieme a Daniele Tagliolini, della nomina della Giunta da lei presieduta. Sono molto dispiaciuto, anche umanamente, per queste dimissioni. Ringrazio la presidente per quello che ha fatto per l’Unione montana e ribadisco che nelle ultime vicende non ci sia nulla di personale, ma solo rimostranze verso una decisione non condivisa". A richiamare i sindaci dell’Unione sul comportamento nei confronti delle ultime presidenze è Davide Fabbrizioli, di Petriano, che ha spiegato "di aver parlato con la Sacchi e, a mio giudizio, le dimissioni non sono solo legate alle vicende dell’ultima Giunta, ma a una serie di accadimenti". Dispiaciuta si è detta anche Cristina Belpassi, che, in quanto vicepresidente, ha temporaneamente assunto la presidenza e ha rimarcato le tre questioni alla base delle dimissioni: la discarica di Riceci, la Fano-Grosseto e la vicenda Marche Multiservizi (Ca’ Lucio).

n. p.