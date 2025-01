I socialisti ricordano Craxi: "Il suo messaggio è attuale"

Si è celebrato, ieri a Pesaro, il 25° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, controverso protagonista della politica italiana dal dopoguerra a tangentopoli che ha senza dubbio lasciato un’impronta indelebile nel socialismo e nel riformismo del nostro paese. La commemorazione si è svolta nel largo a lui dedicato all’ex Stazione delle Corriere, dove il Partito Socialista Italiano ha riunito una quarantina di persone per ricordare il leader che, più di altri, ha segnato la storia recente della politica del nostro Paese anche nel suo "esilio" ad Hammamet.

A rendergli omaggio tanti esponenti politici locali, tra cui Tiziano Busca, coordinatore provinciale del PSI, e vari sindaci ed ex amministratori provenienti dai comuni di Pesaro, Fano, Vallefoglia, Urbino e Mondolfo. Il messaggio che Craxi ha lasciato, come ha sottolineato Busca, è tuttora di grande attualità. "Il progetto socialista è ancora valido" ha affermato, ricordando come la sinistra tradizionale non sia riuscita a confrontarsi seriamente con il socialismo riformista. "Un ritardo nel riflettere su temi fondamentali che ha permesso alla destra di guadagnare terreno, mentre la sinistra faticava a rinnovarsi. Per costruire una sinistra moderna, capace di affrontare le sfide del presente, bisogna tornare alle posizioni riformiste", ha aggiunto Busca.

Anche l’assessore del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi, ha sottolineato l’importanza di un riformismo che non ceda alle logiche del passato. Ricordando anche le battaglie che Craxi ha portato avanti "per la libertà e per un’Europa dei popoli, non sottomessa agli egoismi nazionali". "Il suo impegno per un’Europa unita e il suo sostegno alla lotta per i diritti sono valori che non possiamo dimenticare", ha dichiarato Pozzi, ribadendo il legame tra il messaggio di Craxi e le sfide politiche e culturali del nostro tempo.

Durante l’incontro, sono intervenuti anche altri rappresentanti politici, come Lionello Gabucci dell’Associazione Craxi, e numerosi esponenti locali, tra cui Aldo Darvini, ex sindaco di Fano, Gaetano Vergari, ex sindaco di Mondolfo, e Boris Rapa, ex consigliere regionale. Tiziana Petrelli