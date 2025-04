"I soldi c’erano perché l’assessora non si è mossa?"

"Non è stata data la giusta attenzione che un disagio di questo genere meritava". Così Dario Andreolli, capogruppo Lega Pesaro. "Il sindaco Biancani – dice Andreolli – ammette pubblicamente il grave ritardo nell’intervento per la frana sul cavalcaferrovia che da mesi costringe cittadini, lavoratori e turisti a subire disagi continui con un senso unico alternato in uno dei principali ingressi della città. Ma se la priorità non è stata riconosciuta, allora è doveroso chiedersi: chi, se non l’assessore competente, Mila Della Dora nel caso, avrebbe dovuto indicarla come tale? Chi, se non l’organo politico, ha il compito di dettare le priorità agli uffici e di vigilare sull’efficienza della macchina amministrativa? L’assessore mi risponderà in aula perchè ho protocollato una interrogazione in consiglio comunale".

"Biancani con onestà ma con parole forti e tardive mette in luce un fatto evidente: l’inefficienza di una giunta che ha dormito su un problema strategico, nonostante fossero disponibili pochi giorni dopo lo smottamento ben 100mila euro. Quindi se non si trattava di una questione economica, perché allora l’assessore ha esitato? Non è che forse alcuni componenti della Giunta sono troppo occupati in una campagna elettorale permanente per accorgersi dei problemi concreti della città?".