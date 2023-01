I “Sorsi d’arte“ per assaporare le chicche culturali

All’Azienda agricola De Leyva di Pesaro proseguono gli incontri della rassegna “Sorsi d’arte“ ideata da Francesca Giommi per raccontare chicche di storia, arte e cultura del territorio (ed oltre), il tutto accompagnato da buon vino e prodotti a km 0.

E’ già ora di prenotarsi per l’appuntamento dell’11 gennaio, in cui ospite sarà Alfredo Bussi, operatore culturale che da anni si occupa di promozione territoriale, con la serata intitolata “Partire all’alba - il viaggio giovanile ‘on the road’ degli anni ’70“ in cui Bussi, partendo da un racconto personale di viaggio, ripercorrerà le tappe di una moda figlia di archetipi letterari, fondamentali nella coscienza collettiva dell’epoca, ma anche di una atmosfera psicologica adolescenziale unica e irripetibile, analizzando allo stesso tempo le ragioni del progressivo abbandono di questo tipo di viaggio compiuto negli anni 70 da minorenni e le trasformazioni che ha subìto. Letture Gigi Sica. Costo 8 euro compresa degustazione. Info e prenotazioni: 0721 1390805.