I souvenir rossiniani hanno una loro storia. Le Ceramiche Molaroni li facevano dall’800

Malaventura *

La storia della ceramica pesarese vanta origini antiche, già dal basso medioevo sono attestati figuli e boccalari che amministravano la nobile arte della ceramica, raggiungendo l’apice con la grande industrializzazione del XIX secolo, dove l’oggetto non era visto solo come un ben di lusso per i nobili, ma adatto anche a un ceto più basso ed emergente come la nuova borghesia.

Sicuramente nella storiografia pesarese la bottega che vanta un’attività di oltre un secolo è quella della fabbrica Molaroni, sita in via Luca della Robbia. Fondata ufficialmente nel 1880 da Vincenzo Molaroni, ma in attiva già dal 1875-1878 circa, produsse da subito ceramiche di gusto storicista ispirate all’antico rinascimento urbinate, abbracciando in seguito lo stile Liberty e Decò, fino ai decori modernisti degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, sfornando decine di abili maestri che aprirono poi grandi fabbriche, come la MAP (Maioliche Artistiche Pesaresi), istituita nel 1920 da Ferruccio Mengaroni e dall’industriale Aristodemo Mancini.

Tra le piccole e grandi produzioni non poteva certo mancare un’immagine con un pesarese d’eccellenza, Gioachino Rossini, che seppe inebriare con le sue doti e la sua musica tutta l’Europa. Dei primissimi anni di produzione è sicuramente questo raro piattello in terraglia del diametro di 20 cm, che porta al verso il marchio intrecciato incusso: “VM PESARO“, primitivo contrassegno della manifattura. Al recto, quasi fosse un disegno a china, ecco apparire il ritratto del noto compositore, circondato da spartiti, stelle e delicati fiori di pesco, ma anche strumenti musicali a fiato e a corda, come il ricercato e antico liuto conosciuto come Tiorbino.

La composizione molto sofisticata e ben riuscita, rispecchia appieno quel gusto romantico di fine Ottocento, dove i salotti borghesi, sempre avidi di novità culturali e tendenze alla moda, erano animati da una blanda e assopita quotidianità, spesso tenuta viva solo da dicerie e pettegolezzi.

Il modello iconografico è riconducibile alla mano di Alessandro Briconcelli, finissimo incisore ma sconosciuto ai più, che creò per la Molaroni decine di lastre incise usate per la tecnica a riporto o decalcomania, tra queste esistono anche svariate versioni con le vedute e monumenti delle città italiane più importanti, vendute ai turisti stranieri durante il Grand Tour. La decalcomania su ceramica, inventata dagli inglesi nella metà del XVIII secolo, consentiva di riprodurre lo stesso soggetto innumerevoli volte, senza bisogno di dipingerlo a mano ogni volta, risultando più economico e immediato come nel nostro caso, dove i contorni e le parti in bruno sono eseguite con questa tecnica.

Solo le porzioni policrome sono dipinte da un decoratore, dove in modo quasi acquerellato ha donato morbidezza e luminosità a tutto il piatto, sfumandolo e ingentilendolo con delicati toni cromatici. L’uso della bianca ed economica terraglia, molto in voga per buona parte del XIX secolo, perde la sua autorevolezza con l’avvento della maiolica istoriata in stile rinascimentale dopo l’Unità d’Italia, lasciando spazio alla vivida e ridondante policroma che ricopriva con i suoi elaborati decori tutta la superficie dell’oggetto.

Non si conosce per quale motivo fu eseguito questo piccolo oggetto, forse come semplice e ricercato souvenir, precedendo di una decina d’anni le celebrazioni rossiniane del 1892, avvenute a Pesaro per il centenario della nascita di Rossini. La ceramica, custodita in collezione privata, rappresenta un prezioso cameo dell’arte figulinaria prodotta nella prolifica fabbrica Molaroni.

* studioso ed esperto

di ceramica