"I suoni degli Appennini" approdano a Carpegna

Terzo appuntamento della rassegna "I suoni degli Appennini" organizzata dal Cai di Pesaro e Urbino in collaborazione con il Conservatorio di musica "Gioachino Rossini" e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che, con il suo contributo, ha reso possibile la realizzazione di un progetto così bello. Natura e arte sono unite in un connubio affascinante in queste 8 escursioni speciali sui gruppi montuosi della nostra provincia che si concludono ogni volta con un concerto in quota, eseguito dagli allievi del Conservatorio. L’iniziativa, che s’ispira a quella che avviene sulle Dolomiti, ha avuto un boom di presenze al debutto sul Monte Petrano il 7 aprile, con 82 partecipanti ed altrettanto entusiasmo si è riscontrato lo scorso 28 aprile sul Monte Pietralata, al Furlo. Domani, invece, la terza iniziativa della rassegna porterà gli escursionisti sul Monte Carpegna per un trekking ad anello di 8,5 km che partirà alle 10 dall’area di sosta della faggeta di Pianacquadio, con un dislivello in salita di 306 metri e in discesa di 72 metri (difficoltà turistica/escursionistica), con un tempo di percorrenza 3 ore e mezza, soste escluse. Al termine del trekking, attorno a mezzogiorno, si esibirà il ‘Quartetto Saxophone’ composto da Gretha Mortellaro (sax soprano), Tommaso Rocchetti (sax Tenore), Christian Summa (Sax Contralto) e Luca Chiarini (sax Baritono). Eseguiranno musiche latinoamericane. Per chi parte da Pesaro, il punto di ritrovo è il nuovo parcheggio del cimitero (via Mirabelli ore 8.30), mentre a Fano via dell’Abbazia (8.15). L’accompagnatore della giornata è Medoro Bicchierini, prenotazioni al 353-4066863.

e.f.