I “Suoni delle Alte Marche“ ripartono da sant’Ildegarda

Le “Alte Marche“, ovvero l’entroterra marchigiano che si trova a ridosso degli Appennini, area divisa tra le province di Pesaro e Urbino e Ancona, si unisce per condividere un patrimonio che da "cultura di nicchia" diventa patrimonio collettivo. Nasce così la rassegna “Suoni delle Alte Marche“ 2ª edizione dal titolo “Viaggio sonoro tra Aria, Acqua, Terra e Fuoco nei territori delle Alte Marche“ e prenderà il via oggi (ore 17) a Serra Sant’Abbondio nella Sala Bellenghi del Monastero di Fonte Avellana.

Lo spettacolo “La Regola di Ildegarda Von Bingen“, monaca cristiana di multiformi ingegni, dottore della chiesa, profetessa, guaritrice, erborista, naturalista, cosmologa, filosofa, profetessa, drammaturga, musicista, consigliere politico e molto altro, ci porterà innanzi tutto a conoscere santa Ildegarda Von Bingen attraverso le sue composizioni, i testi ed estratti liederistici della produzione epistolare, poetica e musicale unitamente a testi tratti dal libro della Regola benedettina, rielaborati con maestrìa da Nicoletta “Niconote“ Megalotti, musicista ed attrice insieme a testi composti da lei stessa.

"Tutto questo però ci rimanda ad un’altra valenza – spiega il consigliere comunale Marinella Frattesi – perché quella di domenica non è solo una performance sonora dedicata ad una santa ma, per Serra Sant’Abbondio è anche la continuazione di una conoscenza iniziata anni fa al Monastero di Fonte Avellana, tra l’allora sindaco di Rudesheim am Rhein, paese nei pressi del quale santa Ildegarda nacque nel 1098, e il sindaco Ludovico Caverni. Fu allora, in quel convegno, imperniato, allora come oggi, sulla figura della santa, che si scoprirono affinità con quelli che negli anni sono diventati i cari amici, e che iniziò l’idea prima e la realizzazione poi, di un gemellaggio che ha dato tanti frutti e ha portato a una condivisione e scambio non solo culturale ma anche colturale con gli amici tedeschi".

am. pi.