I tanti misteri di Ion, il bombarolo Operato per ore, rimane gravissimo

E’ stato operato per ore Ion Olteanu, il 37enne romeno, dell’Apsella rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un ordigno che stava maneggiando in casa. Le indagini dei carabinieri devono accertare perché avesse in un trolley un quantitativo notevole di polvere da sparo che a contatto con un prodotto chimico ha poi scatenato la deflagrazione, producendo un buco nel tetto. Il 37enne ha riportato conseguenze drammatiche dall’esplosione: la perdita delle mani e ferite gravissime alle gambe, al torace, e alla testa dove ha riportato anche ustioni. Eppure all’arrivo dei soccorritori l’uomo era ancora cosciente, a dimostrazione di una forte fibra che potrà tornargli utile per superare questi giorni.

Ion Olteanu non risiede abitualmente in Italia, vive perlopiù in Romania ma si muove spesso in Italia dove è conosciuto dalla giustizia per furto e anche per il possesso di armi. Non era però salito alla ribalta delle cronache per assalti alle banche, bancomat con o senza ordigni. Sembra che fosse tornato a casa della sorella, al civico 40 di via per l’Apsella (Vallefoglia), soltanto da pochi giorni. Si muoveva con un furgone. Gli inquirenti non privilegiano nessuna ipotesi sull’utilizzo dell’esplosivo (sembra che ci fosse anche del tritolo) ma è chiaro che stanno puntando sul mondo delle bande che fanno esplodere i bancomat con dei piccoli ordigni oppure cassette di sicurezza ma anche, è un’ipotesi investigativa, farsi largo abbattendo con l’esplosivo pareti di negozi o di banche. Tutte ipotesi però per le quali, ad ora, non ci sono conferme. Sono stati interrogati anche i familiari di Ion, la sorella e altri, ma da loro non è arrivato al cun aiuto. Continuano a dire che ignoravano la presenza di esplosivo nella mansarda dove viveva il fratello senza aggiungere altro. Sequestrato il furgone che usava. Sarà compito della Scientifica accertare tracce di ordigni o elementi utili a capire chi è davvero Ion Olteanu.

ro.da.