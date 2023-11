I “Teatri d’autore“ per amare la cultura

Un palcoscenico grande otto città. È lo slogan di “Teatri d’Autore“, il cartellone che riunisce simbolicamente le stagioni di 8 piccole ma grandi realtà teatrali della nostra provincia per 28 serate, da dicembre fino al prossimo aprile.

"Tutti insieme – ha spiegato ieri il direttore Amat Gilberto Santini – fanno un’offerta che supera le stagioni dei grandi teatri della provincia. E mi preme dire che la qualità degli spettacoli non è di certo minore, così come i titoli sono diversi da quelli di Pesaro, Urbino e Fano proprio per non creare doppioni e attrarre pubblico il più possibile, anche dal circondario".

Gli otto sipari che quest’anno aderiscono a Teatri d’Autore sono il Comunale di Gradara, il Battelli di Macerata Feltria, il Comunale di Mombaroccio, l’Apollo di Mondavio, l’Angel dal Foco di Pergola, il Della Concordia di San Costanzo, il Tiberini di San Lorenzo in Campo e il Bramante di Urbania. Biglietti e abbonamenti saranno comunque divisi per singolo teatro. Di spettacoli, ce ne sarà per tutti i gusti: "Ci teniamo a scoprire nuovi e giovani talenti italiani – ha aggiunto Santini – e c’è sempre attenzione al “made in Marche“ di qualità (vedi Matthias Martelli col suo Dante a Urbania a marzo). Si va da commedie a grandi classici, da concerti a spettacoli musicali, da spettacoli per bambini alla poesia, da sperimentazioni al teatro civile".

Non mancheranno nomi noti al grande pubblico: Luca Ward con Il talento di essere tutti e nessuno a San Lorenzo in Campo, Simone Cristicchi a Pergola con il suo Franciscus, Giorgio Colangeli che porterà a Urbania Le Volpi di Luca Ricci e Caterina Guzzanti con lo spettacolo Secondo Lei a San Costanzo. Molti teatri nei mesi scorsi sono stati oggetto di lavori o lo saranno a breve, lavori che li hanno resi più sicuri, antisismici o più capienti. È il caso del teatro di Mondavio che recupererà alcuni posti, essenziali in strutture di piccole dimensioni, o di quello di Urbania che è stato chiuso per un anno e che torna come nuovo ed è oggetto di studi per i suoi fondali storici.

Diversi i comuni che hanno scelto di puntare sui più giovani, con spettacoli adatti ai più piccoli ma anche con titoli più tarati sui ragazzi: scelte fatte anche nell’ottica di recuperare un’attenzione al palcoscenico da parte delle nuove generazioni. Da parte di tutti, un ringraziamento corale ad Amat per aver costruito proposte di alto livello.

Giovanni Volponi