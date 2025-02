I tecnici urbinati a confronto col Comune

Un primo incontro, una prima occasione di colloquio, per creare un metodo di lavoro. Nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica, Giulia Volponi, ha incontrato un gruppo di tecnici che operano sul territorio urbinate, affiancata dall’ingegner Costantino Bernardini, responsabile del settore comunale Edilizia e Urbanistica, per aprire una nuova fase di rapporti e confronto.

Da un lato, l’amministrazione comunale vuole creare un sistema che ottimizzi tempi e procedure, dall’altro, i professionisti stanno lavorando per ridare vita a un Coordinamento dei tecnici, in modo da esprimersi in maniera più coordinata. Un punto di contatto fra le due realtà è stato già raggiunto, sospinto dall’obiettivo di lavorare in modo efficace.

"L’incontro è stato molto positivo – commenta Volponi –. Si è trattato di un primo momento di approfondimento su tanti temi che riguardano il settore dell’edilizia, della programmazione urbanistica e sulla procedure che coinvolgono gli uffici comunali. L’amministrazione ha proposto dei percorsi per rendere il reciproco lavoro più programmabile e produttivo. Abbiamo parlato di “buone prassi“. Per noi è positivo dialogare con un gruppo di tecnici che si sta auto-organizzando e si esprime in maniera coordinata. Al più presto metteremo in calendario nuovi incontri tematici, in base alle reciproche esigenze. E sul nuovo Piano regolatore generale faremo iniziative specifiche con un ampio confronto e coinvolgimento di tutti gli interessati".

Il Coordinamento dei tecnici urbinati era nato nel 1998 da una idea dei geometri Giuseppe Vagnerini e Frediano Marinelli. Negli anni aveva raccolto l’adesione di più di 40 tecnici (architetti, ingegneri, geometri, geologi, termotecnici). Oggi il gruppo si è ricostituito su iniziativa del geometra Marinelli e dell’architetto Raffaella Vagnerini.

"Lo scopo del Coordinamento dei tecnici, con le oltre 40 adesioni confermate – dice Raffaella Vagnerini – è di confrontarsi su temi relativi alla professione. I tecnici vogliono presentarsi in maniera coordinata nei confronti dell’amministrazione, al fine di avere un confronto incisivo e collaborativo sui temi relativi alla attività professionale ma anche su tematiche relative alla qualità degli interventi e alle prossime scelte per la redazione del piano urbanistico generale".

Per avere maggiori informazioni sul Coordinamento è possibile scrivere all’email: cotecniciurbinati@gmail.com