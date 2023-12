I telefonini non prendono. Rossi si arrabbia

Il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, ha depositato una mozione per richiedere alla Regione Marche di attivarsi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e presso i gestori di telefonia per superare i costanti disservizi telefonici che riguardano i nostri territori.

"In diverse zone della Regione Marche ed in particolare nell’entroterra della Provincia di Pesaro ed Urbino – afferma Rossi – si stanno registrando dei continui e ripetuti disagi alle telecomunicazioni, in particolare alla linea telefonica mobile, fissa e alla connessione dati mobili wi-fi. Tali disservizi purtroppo si ripetono da lungo tempo ed in maniera sempre più ripetuta, causando forti disagi a numerose utenze ed attività economiche che quasi sempre, non sono nemmeno risarcite o ristorate del danno subito".

"E’ da lungo tempo – continua il consigliere regionale – che sto dietro a questa tematica, interessandomi sulle questioni specifiche ed informando i cittadini su questa problematica ma le risposte e gli sforzi dei gestori telefonici risultano insufficienti per far fronte ad una seria stabilità del servizio. Non è possibile per esempio che se tira il vento manca la linea mobile per tre giorni!".

"Per affrontare in maniera sempre più decisa questa questione – conclude Rossi – ho depositato una mozione dove ho chiesto alla Regione Marche di attivarsi verso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (a cui sono in capo le Telecomunicazioni) e verso le aziende di telefonia affinché possano intervenire definitivamente sui ripetuti disservizi, predisponendo un piano di interventi tale da migliorare e potenziare la rete e i servizi di telefonia mobiledati e fissa. Come sempre non mollo la presa anzi, in questo caso la linea".

am. pi.