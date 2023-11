I teloni sugli edifici: scene vere di fintà realtà

Gentile lettore, sullo stesso tema ho ricevuto due telefonate, questa è arrivata prima, ma il concetto è più o meno lo stesso. La mente corre subito ad alcuni esempi canonici di edifici da ricoprire con "scene vere di finta realtà": per esempio l’ex manicomio San Benedetto, oppure l’ex carcere minorile, oppure, a fare il paio con l’Intendenza di Finanza, l’eterno San Domenico. Per stare sul sicuro, partirei anche con alcuni "bozzetti" preparatori anche per il Bramante, adesso forse anche per la Biblioteca Oliveriana che andrà sotto restauro. Per quanto riguarda Villa Marina ormai nulla ci può stupire, per la maggior parte dei pesaresi quell’edificio non è manco più materialmente esistente, ma è diventato solamente un modo di dire: vado alla Palla, vado a Villa Marina, vado al "Cascone" di Valentino. Certo che, guardando lo stato in cui è per esempio ridotta buona parte di una via centrale un tempo così bella e piena di vita come via G. Bruno, verrebbe voglia di pensare ad una vera e propria quinta teatrale per ridare l’impressione "dell’antico splendore" come ormai si dice anche quando viene restaurato un quadro che fa vomitare. E se per esempio facessimo un grande telone magari a colori, con in mezzo un gran portone con su scritto Questura di Pesaro? Quella nuova intendo.