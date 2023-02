"I temi dell’ambiente raccontati dai giovani"

Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, quanto è importante avvicinare i giovani al mondo dell’informazione?

"Moltissimo, essere informati su cosa avviene intorno a noi è fondamentale. Al giorno d’oggi tanto più importante è sapere distinguere tra notizie attendibili e fake news, capire l’origine delle fonti, saper interpretare una notizia e sviluppare spirito critico. Per questo l’iniziativa “Cronisti in classe” riscuote da anni il nostro appoggio: prepara gli studenti ad essere i protagonisti di domani".

Abiente e sostenibilità sono tra i temi più cari ai giovani…

"Il fatto che gli studenti siano focalizzati su argomenti come rispetto dell’ambiente, riciclo, riuso e lotta agli sprechi significa che nelle nuove generazioni queste tematiche sono colte come le più importanti e urgenti. Molto più degli adulti sono pronti ad adattarsi alle nuove sfide che la contemporaneità ci mette di fronte e ad adottare dei comportamenti e delle nuove abitudini virtuose e sostenibili. Questa iniziativa gli darà modo di esprimersi in prima persona e di prendere coscienza del contesto socio-economico che evolve intorno a loro, consapevoli che l’economia circolare si raggiunge soltanto tramite un processo continuo fatto di azioni concrete".

La sua azienda segue questa via e spesso dialoga col mondo della scuola.

"Lo scorso dicembre, per dar seguito a un ampio progetto legato al consumo di acqua di rete, abbiamo donato oltre 1800 borracce agli alunni delle prime elementari per stimolarli in questa buona abitudine che permette anche di evitare plastica usa e getta, un’occasione per veicolare questo messaggio importante. Ci piace rivolgerci agli studenti e aprirci in questo modo verso l’esterno. Naturalmente la mia raccomandazione è che, dopo averli letti, i giornali cartacei che gli verranno consegnati nel corso dell’iniziativa “Cronisti in Classe” siano gettati nel cassonetto per la raccolta della carta: gli studenti lo sanno, i grandi dovrebbero imitarli".