I tesori della memoria La pallacanestro in mostra

A Pesaro si sostiene che basket city sorge in riva all’Adriatico. E per ribadire questo concetto si organizzerà dal 22 aprile al 4 giugno anche una grande mostra dedicata al basket intitolata "Superbasket 45° I tesori della Memoria". Si tratta di 600 metri quadrati di esposizione nei locali della Fondazione Pescheria. Voluta dal sindaco Matteo Ricci, oltre che dal presidente del consorzio Vuelle Franco Arceci, inserita nel programma di Pesaro-Capitale della cultura 2024, la mostra ha un curatore d’eccezione in Alberto Cecere, storico del basket e soprattutto titolare di una collezione di cimeli di livello mondiale: migliaia di uniformi originali a partire dai primi del ‘900 ai giorni nostri, e centinaia di gagliardetti, trofei, accessori e gadget e di ogni genere e provenienza.

Dentro la mostra ci sono poi gli archivi delle riviste Superbasket e Giganti, con oltre 500.000 foto in gran parte già digitalizzate, e una biblioteca tematica con circa 2.500 titoli. Il giorno dell’inaugurazione il 22 aprile, si terrà anche una tavola rotonda con, tra gli altri, Dan Peterson, Valerio Bianchini, Sergio Tavcar, Franco Bertini. Poi cinque settimane di apertura al pubblico sempre col basket sullo sfondo. Si tratta di una rassegna temporanea, che gli organizzatori stanno valutando se rendere itinerante . Sarà comunque un evento unico nel suo genere, in quanto si tratta di una mostra mai realizzata prima, né in Italia né in Europa. Il tutto verrà allestito all’interno di una location di grande impatto (il Centro Arti Visive Pescheria), che permetterà la valorizzazione adeguata dei cimeli esposti al pubblico.

La collezione Superbasket Memorabilia è una delle più importanti raccolte di cimeli della pallacanestro a livello europeo. Vanta infatti oltre mille uniforme sportive indossate dall’inizio del ’900 ai giorni nostri. L’archivio fotografico storico ha circa mezzo milione di immagini digitalizzate 3 include anche i due scatti di Alberto Korda che riprendono Fidel Castro mentre gioca a pallacanestro. La mostra contiene centinaia di gagliardetti, trofei, giocattoli d’epoca, gadget di ogni genere. Provenienti da Nba, Aba, College basket, Harlem Globetrotters, squadre nazionali e di club. Tra gli oggetti di spicco ci sono scarpe, palloni e maglie risalenti agli inizi del 1900, uniformi di leggende del basket come Larry Bird, Michael Jordan, Drazen Petrovic, e oggetti unici come i primi orologi de i 24 secondi introdotti nella NBA nel 1954, le scarpe di Shaquille O’Neal o la maglia donata dagli Harlem Globetrotters a Papa Francesco. Un grande tavolo, personalizzato per riprodurre un campo da basket, sarà il fulcro di tavole rotonde alla presenza di grandi protagonisti del basket internazionale.

A fianco di Alberto Cecere c’è soprattutto Giampiero Hruby, 62 anni, già vice allenatore della Scavolini Pesaro campione d’Italia e poi capo allenatore dell’Aurora Desio promossa in A1. La sua attività nel basket è diventata imprenditoriale nel 1996, quando ha fondato l’agenzia Jump & Julius Scouting; nel 2001 ha fondato la testata giornalistica online BasketNet.it; ha svolto il ruolo di procuratore per giocatori (Tonut), allenatori (De Raffaele), preparatori atletici (Panichi). Infine è diventato editore salvando dal fallimento la testata Superbasket, fondata da Aldo Giordani nel 1978, diventando proprietario anche delle altre 2 storiche testate Giganti del Basket e American Superbasket. Chiudendo la mostra il 4 giugno sarà anche ricordata la straordinaria vittoria della Nazionale italiana di 40 anni fa ai campionati europei di Nantes del 1983.

Luigi Luminati