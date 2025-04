I tesori della Scuola del Libro nella biblioteca del duca Federico

In occasione dei cento anni del Liceo Artistico “Scuola del Libro“, ben quattro esposizioni sono allestite in altrettanti punti della città. Con oggi inizia una breve serie di approfondimenti per scoprire nel dettaglio ciascuna mostra. “Preziosi Inchiostri“, allestita nella antica biblioteca di Palazzo Ducale fino al 15 giugno, è la mostra dedicata alle edizioni d’arte della Scuola del Libro. Una tradizione figlia della lezione di armonia e grazia dei codici manoscritti e miniati un tempo custoditi negli stessi locali.

Si potrebbe definire la “portabandiera“ delle quattro mostre, essendo quella che espone appunto i libri che danno il nome allo stesso Istituto. Nelle teche poste sotto la volta fiammeggiante voluta da Federico, i volumi si caratterizzano per la presenza di illustrazioni realizzate in tecnica incisoria originale (xilografia, calcografia e litografia) e per l’uso della tipografia a caratteri mobili nella composizione e stampa dei testi. I libri costituivano spesso il saggio finale degli studenti del corso di Perfezionamento e in molti casi hanno rappresentato la prima tappa di importanti carriere artistiche.

Rigorosamente impaginati e composti a mano con caratteri mobili, stampati nei torchi tipografici, illustrati dalle incisioni originali di giovani allievi o artisti affermati, sono confezionati a mano con rilegature d’arte a volte diversificate per singole copie. Dal 1925 ad oggi, le tecniche di illustrazione e l’approccio progettuale sono rimasti gli stessi, e risentono dell’aura ideale del rinascimento urbinate che dispensa da cinque secoli la sua lezione di misura, armonia e proporzione. Curata dal professor Andrea Passanisi e dalla Sezione di Design del Libro, l’esposizione permette di vedere la necessità di sperimentare nel tempo nuove soluzioni grafiche ed espressive, di impaginazione e confezione: qualcosa che variasse la regola.

Francesco Carnevali è certamente il direttore e l’artista che più di ogni altro ha influenzato con il suo stile tutto giocato in punta di matita l’opera dei primi illustri allievi. Una lezione che si declina ad esempio nell’opera di Salvatore Fiume (sue le illustrazioni per La Secchia Rapita di Tasso) o nelle illustrazioni di Nunzio Gulino per la Fiera di Sorocinez di Gogol. Delle correnti artistiche che attraversano i primi decenni del ‘900 a Urbino arrivano echi ovattati dalla distanza e dallo splendido isolamento della città, che da una parte la priva di contatti con il dibattito artistico sviluppatosi in Europa e oltreoceano, ma dall’altra ne permette lo sviluppo di una sua matrice unica e originale nel ripiegarsi verso un intimo distillato di segni poetici in cui forse può riconoscersi la cultura figurativa dell’incisione urbinate. Ma taluni si spingono oltre i percorsi già tracciati, con esiti sorprendenti: è il caso delle litografie di Pietrino Vicenzi per i racconti di Edgar Allan Poe, che si serve delle deformazioni anatomiche e prospettiche per restituire il clima gotico dei racconti. Eppure c’è una matrice stilistica comune nell’opera dei tanti autori diversi in mostra: è la poesia che solo un libro illustrato può dare.

gio. vol.