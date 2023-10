I tesori escono dai depositi. Uno spettacolo

La Galleria Nazionale delle Marche riscopre i tesori nascosti nei propri depositi e li rivela al pubblico con la mostra "L’altra collezione". Tra ritratti di gente comune, scorci di paesaggi e opere maestose, con richiami anche all’ambito locale (c’è, per esempio, una raffigurazione di San Crescentino), l’esposizione arricchirà il piano terra del Palazzo ducale di Urbino fino al 5 maggio, in un’atmosfera che richiama quella dei depositi museali, tramite l’allestimento con griglie dell’architetto Marco Di Nallo.

"È un lavoro nato da lontano, dall’opera di un’équipe solida e per esigenze strutturali – spiega Luigi Gallo, direttore della Galleria –. Nell’aggiornare gli impianti luminoso e antincendio, sono stati coinvolti anche i depositi, che abbiamo svuotato e riordinato. Facendolo, abbiamo censito le opere e intrapreso una poderosa campagna di restauro, condotta dalla funzionaria Giulia Papini, che è sfociata in questa mostra, dove esponiamo lavori entrati in Galleria sin dalla sua fondazione e alcuni conservati in deposito e man mano esposti, come i capolavori della Cassa di Risparmio di Pesaro che ospitiamo. Alcuni, soprattutto i novecenteschi, non aveano trovato spazio. Ci sono anche quadri anonimi, che, nella propria innocenza, raccontano cosa significhi e cos’abbia significato nel tempo la pittura".

Andrea Bernardini, uno dei curatori della mostra, ha spiegato che il primo inventario riguardava le opere conservate nel convento di San Benedetto di Urbino, la vecchia sede, ma "già nel 1866 si trova documentazione di quelle passate per Palazzo ducale: erano parti di decorazione e materiali di costruzione, non dipinti. Si dovrà aspettare il 1931 per il cambio di terminologia, da “magazzini“ a “depositi“, e le citazioni di quadri, sculture e disegni, non più relegati ai sotterranei. Con Pasquale Rotondi, l’esposizione si fece più leggera rispetto al periodo di Luigi Serra, e varie opere rientrarono nei depositi, mentre dal 1957, con il soprintendente Marchini, numerose fecero il percorso inverso. Alla fine, però, tornarono nei magazzini e ora le possiamo riscoprire con questa mostra".

Secondo Valentina Catalucci, anche lei curatrice, con tale esposizione Palazzo ducale nel contesto delle “museum exhibition“, "fatte dai musei con ciò che di norma non è visibile, per spazio, gusto o dimensioni. La mostra è uno specchio di quando finora è stato considerato esponibile solo in momenti particolari. È anche di ricerca, perché è stata una sfida per tutto lo staff: abbiamo lavorato con tanti restauratori, su opere non toccate da decenni, o mai. Abbiamo anche lavorato dal punto di vista storico, nel ricostruirne certe parti e, dove possibile, attribuendole. Questa mostra è un regalo alla collettività, il palazzo si apre alla conoscenza e fa vedere che dietro alle quinte c’è un altro mondo da esplorare".

Nicola Petricca