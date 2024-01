I tesori partenopei sotto canestro. Zubcic e Owens, che accoppiata

Prima giornata del girone di ritorno ed esordio per coach Meo Sacchetti sulla panchina della Carpegna Prosciutto, impegnata al PalaBarbuto contro la Generazione Vincente Napoli, vera sorpresa di questa prima parte di stagione. La squadra allenata da Igor Milicic all’andata, sul parquet della Vitrifrigo Arena, aveva sbaragliato la Vuelle allenata da Buscaglia per 77-97 grazie a un parziale di 0-17 nel secondo quarto: furono decisivi 25 punti di Jaworski, con 7/10 da tre punti, ma assente quest’oggi per una lussazione alla spalla, e i 16+9 rimbalzi di Tariq Owens.

I partenopei arrivano a questa sfida carichi, sulle ali di due vittorie consecutive contro Tortona in casa e l’exploit a Venezia contro la capolista domenica scorsa, interrompendo un pessimo mese di dicembre da quattro sconfitte di fila. In cabina di regia dirige le operazioni Tyler Ennis, miglior assistman del campionato a 7 di media, conditi anche da 12.4 punti e 4.4 rimbalzi; accanto a lui la guardia Markel Brown, con 13 punti a match. In panchina il playmaker di riserva è Giovanni De Nicolao mentre come guardia in uscita dalla panchina c’è Jacob Pullen, califfo da 13.6 punti a gara in appena 23 minuti. L’ala piccola titolare è l’ex Treviso Michal Sokolowski, tiratore micidiale, decisivo domenica scorsa a Venezia con 22 punti, con Michele Ebeling (il figlio di John, ex ds della Vuelle) come riserva, rientrato anche lui da un infortunio.

Le fortune principali della - offensivamente - fortissima compagine partenopea passano però da sotto canestro, in particolare dai due titolari nel ruolo di "4" e "5": Tomislav Zubcic e Tariq Owens. Lo slavo è il 4° miglior marcatore della Lba con 17.4 punti (col 46.4% da tre punti su 6.4 tentativi a partita), sempre in doppia cifra tranne la terza giornata a Brescia; all’andata a Pesaro fu chirurgico, con 15 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Il centro Owens invece, l’anno scorso a Varese, ha la miglior percentuale da due del campionato (75%, mentre Totè tira con il 51.6%) che gli fruttano 12.1 punti a cui aggiunge 8.1 rimbalzi, secondo solo ad Ogbeide di Pistoia. La Gevi vanta il terzo miglior attacco del campionato con 85.9 punti segnati a partita, la Vuelle è undicesima con 79.7. All’andata i partenopei ne segnarono 97 tirando 14 su 31 da tre punti (45%), contro una Pesaro che è penultima per percentuale subita da tre punti, meglio solo di Brindisi.

Leonardo Selvatici