I tifosi appoggiano Sacripanti: "E’ l’allenatore giusto per noi"

Tifosi biancorossi in fermento per conoscere quelle che saranno le prossime mosse della società in merito alla scelta dell’allenatore e del roster che andrà a comporre la Vuelle che scenderà in campo nel campionato di A2. Dopo la richiesta di "trasparenza e chiarezza sul futuro" inviata al nuovo Cda pesarese da parte della tifoseria organizzata, ed in attesa di capire se Pino Sacripanti prenderà le redini di questa nuova Vuelle, i tifosi pesaresi si interrogano e commentano quella che potrebbe essere la nuova realtà.

"Sacripanti è una figura molto positiva, con una grande grinta, che può fare solo bene a Pesaro – dice Diego Seri -. E’ chiaro che dev’essere messo in condizione di poter fare bene, con giocatori da poter valorizzare ed utili per il suo gioco. In più, dev’essere lasciato libero di fare delle scelte, una volta identificato il budget, senza che intervenga sempre la società. Penso che potrebbe essere l’ideale per Pesaro, visto che qui è sempre stato amato. Un personaggio positivo che potrebbe ridare grinta alla piazza".

Interviene anche Simone Ferri: "La retrocessione in A2 potrebbe essere l’occasione per valorizzare i giovani – dice -. Per questo è necessario che la società si affidi a persone che conoscano il campionato e siano in grado di trovare dei talenti. Mi piacerebbe veder costruire un progetto a lungo termine, senza dover ricostruire ogni anno da zero. Poi è chiaro che, se è necessario intervenire, anche a seconda del budget di cui si dispone, si dovranno fare degli aggiustamenti. Vorrei vedere una società unita e capace dietro la nuova squadra. Per prima cosa serve chiarezza. Spero che il presidente sia presente non soltanto a vedere le partite, ma che sia impegnato in prima persona, che ci metta la faccia, per dimostrare che ci tiene alla squadra e alla passione dei tifosi. Inoltre – aggiunge Ferri - serve progettualità: valorizzare i giovani e trovare un allenatore che possa accendere il fuoco dentro di loro. Tanto di cappello a Pino Sacripanti se dovesse accettare la panchina di Pesaro, perché sicuramente lo aspetterà una bella sfida".

D’accordo anche Silvia Rossi, tifosa Vuelle: "Sarebbe bello veder costruito un progetto intorno ad un allenatore e a dei giocatori che hanno voglia di lottare su ogni pallone e che non pensino soltanto alle proprie performance personali – dicono -. Pino Sacripanti potrebbe essere la persona giusta, perché a Pesaro ha fatto molto bene, ma è chiaro che tutto dipenderà dal budget e dalle scelte della società. Sarebbe poi importante identificare un nucleo di giocatori su cui costruire il presente ma anche il futuro, che possano fare gruppo e scendere in campo onorando la maglia biancorossa. Mi auguro che Andrea Valli e il Cda possano creare un nuovo ambiente, che riesca ad entrare nel cuore dei tifosi, per tornare presto in serie A e non galleggiare a metà classifica del campionato di A2".

Alice Muri