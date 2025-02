I tifosi della Vis al sindaco: "Costruisca al Benelli e faccia il nuovo stadio"

"Il sindaco Biancani ci spieghi perché l’amministrazione comunale ha realizzato impianti nuovi per altri sport e non per il calcio. Perché il calcio deve essere considerato una questione privata rispetto a pallacanestro, bocce, baseball, rugby". Il giorno dopo l’annuncio del sindaco che il nuovo stadio se lo deve fare la Vis Pesaro da sola, a proprie spese, perché "il calcio è un fatto imprenditoriale", il commento tra i tifosi biancorossi è univoco. Quinto Arseni chiede a Biancani "di spiegare a tutta la città perché il calcio è privato e la pallacanestro o le bocce hanno un impianto nuovo pagato con soldi pubblici. Perché hanno speso dieci milioni di euro per il vecchio palas, trenta miliardi di lire per il nuovo e invece lo stadio nuovo deve pagarselo un privato. Ci spieghi perché. Siamo di fronte a una scelta politica che discrimina uno sport e ne favorisce altri. Non mi sembra un bell’esempio. Ho votato Ricci pur non essendo di quella parte e devo riconoscere che nella prima fase del suo mandato ha fatto cose. Ma ora non si può ignorare il problema e scaricarlo sui privati. La Vis è di tutti, è la società della città. Si vendano aree, ma si trovino i soldi per dare a Pesaro uno stadio, non un cadavere come quello che abbiamo, oggetto di scherno delle tifoserie ospiti. Senza contare che così Bosco rischiamo di perderlo e di fare il derby con il Babucce come il Fano".

Giancarlo Fattori ex esponente di Rifondazione comunista, ha esposto fuori dalla sua abitazione, in via Simoncelli dietro al Benelli, la bandiera biancorossa e un cartello di incoraggiamento per i giocatori che passano davanti a casa sua ogni giorno per andare ad allenarsi ("Grande Vis, grazie ragazzi, Stellone portaci in B") e afferma: "Qui siamo tutti tifosi della Vis e della Vuelle, però non si può discriminare il calcio che come gli altri sport è il momento abbia un impianto nuovo. I soldi non ci sono? Si costruiscano case popolari, per tutti, nell’area del Benelli, con servizi e giardini pubblici e si destini una parte del ricavato per il nuovo stadio alla Torraccia dove è già previsto. Non si possono sempre attaccare pezze al Benelli cadente. A Pesaro non ci sono solo la pallacanestro, per cui tutti tifiamo, e le bocce". Paolo Alessandrini prende atto che "i soldi non ci sono, dunque o si vende l’area della Torraccia e si restaura il Benelli o il contrario. Resto basito, di fronte alle dichiarazioni del sindaco. Che differenza c’è tra uno stadio, un palasport e un bocciodromo dove si sono messi soldi pubblici? Io non sono contro nessuno sport, vado a vedere la Vuelle e approvo anche le bocce, così come la piscina: investire sullo sport è una risorsa. Non capisco questo atteggiamento verso il calcio. Qui non si tratta di serie B, ma di atteggiamento. Lo stadio è la base di tutto il movimento calcistico. Porterei Biancani, con cui ci conosciamo dall’infanzia, a vedere quanti ragazzini si allenano ogni pomeriggio. Quell’area del quartiere di Pantano andrebbe riqualificata".

Adriano Bonaccorsi commenta la pagina del Carlino allo stadio Benelli, assieme ad altri tifosi: "E’ una questione politica, una città come la nostra merita di più del Benelli. Leggo che ad Ascoli l’Amministrazione sta spendendo sette milioni di euro per la curva. Va trovato un accordo tra Bosco e il Comune, se poi si sale di categoria è un problema vero. Tutti i tifosi ospiti che vengono al Benelli si lamentano. Bosco deve essere aiutato. Il Comune ha dato soldi per tutti gli impianti, qui sono arrivate le briciole: per equità sarebbe giusto anche aiutassero anche la Vis".

Luca Bartolucci, è un ragazzo non vedente dalla nascita e ogni domenica va al Benelli con suo papà Luigi che gli fa la cronaca della partita: "Capisco che lo stadio costi, ma Pesaro ne ha bisogno da tanti anni. Non è una questione di numero di posti, ma di qualità dell’impianto a prescindere dalla categoria. Inutile fare interventi per mettere a norma il Benelli, non lo è nemmeno per la serie C. Potremmo essere costretti a giocare in un’altra città, questo è assurdo. Pesaro capitale della cultura che non ospita la C sarebbe uno smacco. Il calcio è della gente, sarebbe una mancanza di rispetto per i tifosi. Non tutti potrebbero permettersi di andare a vedere la partita in altre città. Io non ci riuscirei, e non solo io. Spero che innanzitutto si metta a norma il Benelli, giocare la B nel nostro stadio sarebbe bellissimo. Ma lo stadio nuovo va fatto a prescindere, non c’è alternativa".

