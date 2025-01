I tifosi dell’Orgoglio Laniero 1923 fanno una donazione all’ospedale “Salesi“

La solidarietà natalizia passa anche per il mondo del calcio. Giovedì, l’Orgoglio Laniero 1923, gruppo organizzato di tifosi della Fermignanese, ha consegnato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona i proventi della propria raccolta fondi di Natale, effettuata a dicembre in vari punti del paese. Il ricavato è stato di 1.570 euro, di cui 1.070 devoluti alla Fondazione Salesi e i restanti 500 usati per comprare giochi, libri e viveri destinati ai piccoli pazienti, ai loro genitori e ai professionisti che operano nella struttura. "Grazie alla disponibilità e alla dedizione di questi ultimi, abbiamo avuto l’onore di poter consegnare di persona i regali ai bambini ricoverati nei settori di pediatria, chirurgia, neurologia e oncologia, cercando, nel nostro piccolo, di donare attimi di felicità a chi più ne ha bisogno – scrive il gruppo sui social –. Ringraziamo amici, commercianti, aziende e chiunque abbia sostenuto l’iniziativa, consci del fatto che il loro contributo sia stato fondamentale per portare avanti una causa importante, che a noi è sempre stata a cuore e continuerà ad esserlo. Più di qualsiasi conquista sul campo e sugli spalti, queste sono le nostre vittorie più grandi".

In particolare, l’Orgoglio Laniero 1923 ha ringraziato Conad Superstore Fermignano, Dark Side, Drink Services, Laboratorio Confine, Tabaccheria 22, Pane Dolce Pane Isolina, Contrada Calpino, Contrada Santa Barbara, Contrada La Torre e Mondadori Fermignano, per aver contribuito, e la Fondazione Salesi, per la propria disponibilità e il proprio operato.

n. p.