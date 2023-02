I titolari del ristorante ‘Dalla Gioconda’ donano un defibrillatore

I titolari del ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte, Stefano Bizzarri e Allegra Tirotti Romanoff, hanno donato alla città un defibrillatore provvedendo all’installazione nei pressi di piazza Valbruna. La consegna ufficiale è avvenuta ieri mattina alla presenza del sindaco Domenico Pascuzzi, del vicesindaco Girolomoni, degli assessori Biagioni e Reggiani, del consigliere Sanchioni, dello stesso Stefano Bizzarri e di Nicholas Bratti del Ristorante Dalla Gioconda.

"Una donazione importante – ha detto Pascuzzi – proprio in una data simbolica, la “giornata del cuore”, San Valentino. Grazie a Stefano e ad Allegra per il prezioso dono, un dispositivo salvavita che può fare la differenza in caso d’emergenza". "Da sempre amiamo Gabicce Monte – hanno spiegato Bizzarri e Tirotti Romanoff –. Da quando abbiamo aperto Dalla Gioconda vogliamo restituire alla comunità ciò che ci viene dato quotidianamente. Questo defibrillatore è solo un piccolo gesto e speriamo che in caso di bisogno salvi delle vite".