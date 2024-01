I tormenti di un piccolo Pd. Il duello Biancani-Vimini o la terza via di Sara Mengucci?

Cosa succede nel piccolo Pd che dovrebbe essere impegnato a sfruttare gli errori della maggioranza regionale sull’aeroporto e sulla Sanità? Niente da segnalare. Anzi, sta venendo al pettine il principale problema politico del centro sinistra, che ha portato troppo a lungo ogni tipo di decisione. Mentre il sindaco uscente pare pensare più all’ipotesi del terzo mandato, che a decidere finalmente il prossimo candidato sindaco, viene allo scoperto che i tempi lunghi portano solo confusione.

Il comitato comunale, che prima era stato ipotizzato entro la fine dell’anno, è già slittato al 22 gennaio. Con l’idea che non bisogna decidere troppo presto sul dualismo delle candidature da sindaco. E soprattutto non bisogna lasciare nessuno spazio per una terza via, magari attraverso delle primarie, che come strumento di partecipazione sono state il Dna del Pd. Eppure la terza via sembra già nelle cose, sia per l’evidente necessità di una nuova candidatura femminile, sia per evitare che il dualismo Biancani-Vimini finisca per diventare un vero e proprio duello al sole. Andiamo per ordine.

Tra i nomi emersi nelle interminabili consultazioni comunali del segretario Bellucci ci sarebbe in particolare anche e soprattutto quello dell’ex-assessore Sara Mengucci, la donna che ha gestito per sette anni e mezzo i servizi sociali, con un consistente sostegno del partito e del mondo del welfare. Sara Mengucci è automaticamente la possibile terza via per il centro sinistra: è l’alternativa femminile al dualismo tra uomini creato dalle ripetute indicazioni del sindaco uscente. Non solo.

La politica di questi tempi ha un peso di genere non secondario. E Sara Mengucci ha tutte le carte in regola per interpretarlo adeguatamente. Chi fa finta di non sentire vuol dire che preferisce il duello al sole tutto maschile. Eppure qualcosa sembra poter cambiare. Un po’ perché sta emergendo una tensione fino a poco tempo fa inesistente tra Ricci e Vimini. Un po’ perché lo stesso Biancani pare voler far pesare il fatto che nelle micro consultazioni della segreteria comunale il suo nome avrebbe ottenuto il 50% delle indicazioni. Poco? Difficile dirlo fino alla riunione del 22. In fondo stiamo parlando di un piccolo partito che ha tante candidature che per varie ragioni non emergono ma esistono. A cominciare da quella di Sara Mengucci, soprattutto come strumento per evitare la narcotizzazione in politica che va di moda nell’attuale Pd. Ci sbagliamo?

Luigi Luminati