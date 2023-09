I trampoli di Schieti suscitano applausi al ’Tocatì’ di Verona

Un weekend di grande visibilità per i trampoli di Schieti, quello appena concluso. Il Centro Socio Culturale Italo Mancini, che promuove l’antica usanza annualmente con il Palio del Trampoli, è stato infatti ospite sabato e domenica a Verona del ‘Tocatì’, festival internazionale dei giochi in strada. Due giorni intensi sia come vetrina per i trampoli, sia come momento per conoscere e confrontarsi con altre pratiche tradizionali da tutta Italia e anche dall’estero, in particolare dal Portogallo, tramite incontri, convegni, corsi. Tocatì, e i trampoli con esso, è stato recentemente riconosciuto dall’Unesco.