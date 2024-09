I trampoli di Schieti tornano al Tocatì di Verona

Unirsi per tutelare le manifestazioni tipiche. Ancora una volta, nei giorni scorsi, i trampolisti di Schieti hanno partecipato al Tocatì, festival internazionale dei giochi in strada, a Verona. "È il sesto invito che abbiamo ricevuto dal 2007 - spiega Massimiliano Sirotti, tra gli organizzatori del Palio e assessore al Territorio e all’Associazionismo -. Sono stati tre giorni intensi perché il gioco dei trampoli riceve sempre grandissima attenzione, soprattutto dai bambini. È un gioco che attira tanta attenzione perché spettacolare, i visitatori sono affascinati nel vedere i trampolisti correre per le vie di Verona. È stata anche l’occasione per creare una sfida tra trampoli e Cannata: l’amicizia ormai consolidata tra Urbino e Arpino ha dato il via anche a questa simpatica gara, molto apprezzata da turisti e visitatori".

Tre giorni di confronti e giochi ma anche per riflettere sull’importanza di salvaguardare i giochi antichi. Tra l’altro, di venerdì, è stato proiettato in anteprima nazionale il docufilm ‘La Bottega di Aurelio’ realizzato in collaborazione tra il centro Don Italo Mancini e il Liceo artistico di Urbino. "È stato apprezzato tantissimo il lavoro prodotto, sia perché ben fatto, sia perché trasmette valori importanti che si cercano di tutelare - prosegue Sirotti -. Ulteriore obiettivo era condividere con i vertici dell’associazione giochi antichi di Verona la volontà di promuovere e valorizzare un altro gioco importante della nostra città, quello dell’aquilone. Il prossimo passo è quello di inserire a pieno titolo anche questo nell’elenco dei giochi storici. Il 2025, che sarà il momento in cui organizzeremo la 70ª edizione della Festa dell’aquilone, ci sarà la possibilità di tenere a Urbino un’iniziativa per approfondire questo progetto, con la volontà di far diventare la nostra città anche un luogo centrale nel panorama nazionale dei giochi antichi, costruendo intorno a tale aspetto un richiamo per i turisti", conclude Sirotti.

fra. pier.