I trattori a Vallefoglia. Ucchielli: "Noi al fianco degli agricoltori"

E’ iniziata ieri e proseguirà fino a domani la protesta dei trattori a Vallefoglia. Una nuova tappa della manifestazione che da settimane gli agricoltori portano avanti, in particolar modo contro l’Unione europea. E a Vallefoglia hanno ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale. "Dopo avere avuto tutte le autorizzazioni delle autorità competenti si legge in una nota dell’amministrazione – abbiamo dato la nostra disponibilità ad accogliere nel territorio la protesta degli agricoltori. Come amministrazione – precisa il sindaco Palmiro Ucchielli – abbiamo deciso di patrocinare l’iniziativa

mettendo a disposizione il suolo pubblico per fare sentire tutta la nostra vicinanza al mondo agricolo che in questo momento sta affrontando grandi difficoltà. Come area è stata individuata quella del centro commerciale Arcobaleno di Montecchio, che fino a domani ospiterà i trattori con gli operatori del settore che faranno sentire la propria voce. Cerchiamo tutti insieme di sostenere per quanto possibile questa categoria molto numerosa anche nella vallata del Foglia, che ci ha sempre permesso di mettere sulle nostre tavole prodotti di alta qualità, facendo crescere anche economicamente negli ultimi 50 anni tutto il nostro territorio. Per questo motivo – conclude il sindaco – dobbiamo aiutarli a fare sentire le loro ragioni in modo che possano continuare a lavorare e ad avere un reddito dignitoso".