’I tre regni dell’odio’ presentato da Cuccitto

Oggi alle 18,30 riprendono gli ‘Aperitivi d’autore’ nell’originale location del Tipo Pub, in viale Trieste. Il primo appuntamento del mese di luglio è con Pierluigi Cuccitto, da qualche mese in libreria con il suo nuovo lavoro "I tre regni dell’Odio" pubblicato da Saga Edizioni, secondo capitolo dell’epopea ambientata a Nandèra, un mondo inventato dall’autore. Antonino Di Gregorio, che condurrà l’incontro, ha voluto fortemente incontrare Cuccitto non solo per la sua capacità di scrittore fantasy, ma anche per addentrarsi nella sua esperienza di divulgatore Tolkeniano (è chiamato a tenere conferenze su Tolkien in tutt’Italia) e parlare di Disprassia (un disturbo col quale l’autore convive, ancora poco conosciuto nel nostro paese), argomento che ha trattato anche nei suoi scritti. Il dialogo non potrà dimenticare l’attivismo di Pierluigi contro le mafie.