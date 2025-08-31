I vandali in spiaggia: "Non c’è vigilanza, siamo in balìa di tutti". E la ‘firma’ è inquietante

Indagini serrate dei carabinieri per individuare i responsabili del raid vandalico che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato la spiaggia di levante. I gestori degli stabilimenti hanno già presentato denuncia. Al centro, non solo la conta dei danni, ma anche un messaggio lasciato dai vandali: la scritta "Bolkestein 2027" tracciata sugli ombrelloni divelti. Una provocazione inquietante che ha fatto scattare l’allarme tra gli operatori. E la presidente della Cna Balneari, Sabina Cardinali, va dritta al punto: "Non c’è vigilanza. La guardia costiera guarda lo specchio acqueo, la municipale è sempre in emergenza, e in estate la popolazione raddoppia. Noi ci organizziamo con vigilanza privata, ma qui serve un controllo vero del territorio. Non solo per difendere le nostre attrezzature, ma per garantire sicurezza alla città anche nella spiaggia libera". Cardinali denuncia un problema che va oltre il singolo episodio: "Durante l’estate abbiamo assistito a numerosi episodi violenti legati alla movida. E poi c’è il fenomeno dei senzatetto che dormono a Villa Marina o nell’ex pensione abbandonata vicino al porto. Sono situazioni che vanno regolarizzate. Parlo anche come cittadina: serve una risposta".

Il raid è stato rapido e distruttivo. In dieci minuti quattro persone incappucciate notate da alcune persone affacciate alle finestre di alcuni hotel nelle vicinanze, hanno devastato un lungo tratto di arenile. Al loro arrivo, le forze dell’ordine non hanno trovato che il deserto lasciato dietro. Ombrelloni sradicati e buttati in mare, lettini squarciati, torrette dei bagnini e mosconi presi a martellate. L’assalto vandalico è cominciato alle 4,31 del mattino in base a quanto ricostruito dalle telecamere che mostrano la ruspa di Marche Multiservizi entrata nella spiaggia a quell’ora, in fondo a viale Trieste: non ha fatto in tempo a tornare indietro e ha trovato ombrelloni e torrette nell’acqua. In una decina di minuti la spiaggia è stata devastata.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un possibile movente con connotazioni più o meno politiche. Quella scritta, "Bolkestein 2027", potrebbe non essere un dettaglio casuale: richiama la direttiva europea che obbligherebbe a mettere a gara le concessioni balneari, con la data che coincide con l’ultimo rinvio stabilito dal governo. Un tema che da anni incendia il dibattito tra categorie, sindacati e politica locale e nazionale. Se dunque non fosse solo una goliardata, i vandali avrebbero voluto colpire simbolicamente proprio lì, sulle spiagge che da generazioni rappresentano la trincea della battaglia contro la Bolkestein.