"I vecchi personalismi si vincono con l’unità Torniamo tra la gente"

Michela Bellomaria, cosa l’ha spinta a scendere in campo?

"Il mio spirito di servizio e la mia umiltà: metto a disposizione della comunità del centrosinistra marchigiano le capacità e competenze che ho maturato, nonostante la mia giovane età, come operaia, operatore socio sanitario e vicesindaco di un piccolo Comune delle aree interne".

Da donna, il suo impegno politico sta comportando e comporterà rinunce e sacrifici per la sua famiglia?

"Rinunce e sacrifici no perché nella mia famiglia ci sosteniamo e supportiamo a vicenda. Ogni volta che c’è un progetto importante c’è sempre l’appoggio di tutta la famiglia: questo è il valore aggiunto".

Cosa si può fare per consentire alle donne di avere effettivamente le stesse possibilità di ricoprire ruoli di rappresentanza e politici?

"Quando a noi donne, mamme e lavoratrici, vengono proposti dei ruoli o possibilità importanti, la prima domanda che ci poniamo è: ‘Riuscirò a fare tutto?’. La questione femminile va a declinata con politiche attive, per facilitare il benessere della donna e l’occupazione. Fondamentali asili nido, eventuale smart working e servizi scolastici come il pre scuola. Quando noi donne madri lavoratrici abbiamo la consapevolezza e la serenità che la nostra famiglia è a posto rendiamo al mille %".

La sfida più difficile che ha davanti il Pd regionale?

"Tornare ad avere contezza del paese reale, ad ascoltare i problemi reali dei cittadini come il caro bollette, le difficoltà economiche, la mancanza di lavoro e la precarietà. Dobbiamo tornare a essere interlocutori del mondo del lavoro".

Quali le tre priorità per la regione?

"Invertire il trend nel mondo del lavoro fatto di precarietà: sono ben 9mila gli under 40 marchigiani che in un anno hanno lasciato la regione. Un trend che va assolutamente invertito. Altra priorità è la sanità: ci batteremo affinché ai cittadini marchigiani venga erogato un servizio dignitoso, efficace ed efficiente. Poi la ricostruzione post sisma, il mio impegno se sarò eletta è fare in modo che il Pd Marche sia interlocutore degli amministratori, dei cittadini e delle imprese del cratere perché dopo 6 anni abbiamo bisogno che questa vasta zona della regione non resti in sofferenza".

In cosa teme la sua ‘avversaria’ politica?

"Non la sento come un’avversaria. Stiamo facendo una campagna congressuale molto serena, con molto rispetto e correttezza. Se i marchigiani premieranno la nostra idea di Pd per noi se lo vorrà Chantal Bomprezzi farà parte del gruppo da subito".

Le correnti interne al partito hanno spesso costituito un ostacolo, cosa farà per neutralizzarle?

"Quando c’è un partito forte, radicato, concreto, solido che ascolta il cittadino e si fa portatore delle sue istanze, i personalismi vengono meno. Soprattutto quando c’è un Pd unito a tutti i suoi livelli queste dinamiche negative vengono marginalizzate. I primi 100 giorni voglio incontrare tutti i circoli, gli iscritti, gli amministratori, i sindaci di area, i nostri consiglieri di minoranza e di maggioranza e subito gli Stati Generali delle aree interne".

Sara Ferreri