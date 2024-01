I vecchi ultras:: "Il giorno della lotta"

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppoa Tradizione Ultras 1975.

"Lo scorso dicembre, il nostro gruppo, Tradizione Ultras 1975, ha espresso i propri dubbi sulla gestione della Vuelle. Da allora sono accadute molte situazioni, ma la squadra sta ancora annaspando in classifica. Domenica 28 gennaio, affronteremo una partita probabilmente decisiva per il prosieguo della stagione. Noi vogliamo difendere con le unghie la serie A e crediamo che chi ama la Vuelle voglia Pesaro nel massimo campionato di basket. Invitiamo perciò tutti al palas, con la sciarpa biancorossa al collo, per sostenere la squadra. Verrà un giorno per fare i conti su questa stagione, ma non è questo il giorno. Ora è il giorno della lotta! Noi ci crediamo, dimostriamo ai giocatori che ce la possono fare. Forza Vuelle!".