I Verdi: "Fileni non merita il Tartufo d’oro"

I Verdi criticano la scelta del conferimento del Tartufo d’Oro a Sant’Angelo in Vado a Giovanni Fileni. In un comunicato Giulio Lonzi e Adriana Fabbri dei Verdi Pesaro Urbino e Pier Francesco Corvino e Stefania Priori dei Verdi di Ancona, scrivono: "Il Tartufo d’Oro da sempre è un premio che celebra il talento, il virtuosismo e la passione. Nelle edizioni passate, il prestigioso riconoscimento è andato a grandi nomi della cultura italiana tra i quali Umberto Eco, Enzo Biagi, Rita Levi Montalcini, Luciano Pavarotti, Maria Grazia Cucinotta. Rimaniamo attoniti nel leggere le motivazioni del premio. Si intenderebbe, infatti, premiare “uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale e primo produttore italiano di carni bianche da agricoltura biologica“. Come ampiamente dimostrato dalle nostre battaglie ecologiste nel territorio di San Lorenzo in Campo e nelle Vallesina poi, la filiera “biologica“ che fa capo a Fileni rappresenta una mera e colossale operazione di marketing, che nasconde, in verità, grandi contraddizioni. In un’epoca così delicata, dove chiunque dirige il proprio sguardo verso i dogmi della sostenibilità, ecologia e salvaguardia, viene premiato un personaggio che da anni attraverso i suoi allevamenti intensivi contribuisce ad aumentare l’inquinamento ambientale, impedisce la costituzione di un vero distretto biologico marchigiano con il suo monopolio e che, soprattutto, soprassiede sul benessere animale, pilastro fondamentale dell’ allevamento sano", concludono.

fra. pier.