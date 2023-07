I versi della poesia di Franca Mercantini al Parco Miralfiore

"Tel parco Miralfiore c’è tre cerque, le jè tre surèli, adovet veda quant le jè beli!". Sono i primi versi della poesia che Franca Mercantini ha dedicato ad uno dei luoghi più belli della città. Strofe che sono fruibili e accessibili a tutti, grazie all’installazione multisensoriale pensata dal Comune di Pesaro, in sinergia con la scuola Mengaroni e la famiglia Mercantini. "Il parco Miralfiore è uno dei luoghi più belli di Pesaro, 23 ettari ad un chilometro da piazza del Popolo – ha ricordato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni –. Oggi si arricchisce di un’opera che racconta la città, un’installazione posizionata in un punto strategico, a due passi dal bar "La serra degli agrumi" e i nuovi giochi inclusivi. Un lungo della passeggiata, frequentato ogni giorno da tantissime persone e famiglie, che potranno leggere i versi de "Le tre sureli del parco Miralfiore"". Si tratta di un pannello accessibile, "perché – ha spiegato il presidente del Consiglio Marco Perugini – è pensato anche per non vedenti e non udenti. Inquadrando il QR code che si trova nella bacheca, si aprirà un link YouTube e un video narrato e sottotitolato".

Franca Mercantini rappresenta una parte della tradizione della città, "che stiamo raccontando nella nostra Capitale italiana della Cultura 2024. La sua arte e la sua poesia sono espressione di un pensiero che resiste, che si rigenera e che dev’essere di buon esempio per tanti", ha detto il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. "Un’emozione molto forte, ho pianto, ho il cuore pieno di gioia – così la protagonista della serata Franca Mercantini -. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per realizzare questo progetto, un sogno che si avvera", ha concluso prima di recitare la poesia.

l. d.