"I vescovi devono ridarci 3 miliardi di vecchie lire"

"Ci togliete l’autonomia dell’arcidiocesi? Allora forse è il caso che restituiate al territorio i soldi che gli sarebbero spettati trent’anni fa, ma a cui si rinunciò in favore del restauro e conservazione della Santa casa di Loreto. Con tanto di interessi maturati".

A lanciare la provocazione è Giorgio Londei, che ricorda quando, nel 1993, tre dei 40 miliardi di lire con cui fu finanziata la legge speciale per l’antico Ducato di Urbino e del Montefeltro, di cui avrebbero dovuto beneficiare Urbino e l’entroterra, Gubbio e Senigallia, furono alla fine dirottati sulla cattedrale di Loreto, inserita solo all’ultimo.

"Provocazione? Sì, ma lo è anche il sopprimere la figura dell’arcivescovo per la più che millenaria Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado – commenta il capogruppo di Urbino e il Montefeltro –. Quella volta rinunciammo a tanti soldi: nel testo originale Loreto non era inclusa, la inserimmo all’ultimo momento, solo dopo una lunga insistenza del Vaticano e della Conferenza episcopale marchigiana. Siccome serviva un legame con il Ducato per giustificare la cosa, si sfruttò la presenza, nella Santa casa, della Cappella dei duchi d’Urbino, fatta decorare a proprie spese da Guidobaldo II e Francesco Maria II della Rovere, su cui intervennero Federico Zuccari, Federico Brandani e Federico Barocci. C’erano anche altre città che volevano rientrare, a cui dicemmo no, però si fece un’eccezione per Loreto, che in realtà non c’entrava molto. Tuttavia, il territorio fece questa rinuncia e ora veniamo ripagati così. A me non sta bene, è irriconoscenza, e non è vero che la polemica in corso è una montatura dei giornali: c’è una vera rivolta". Londei spiega che la proposta di quella legge speciale nacque dalla necessità di rimettere in piedi il torrione che si trova di fronte alla casa di Paolo Volponi, crollato nel 1992.

"Da un’analisi successiva, emerse che le mura della città rischiavano di crollare in vari punti, così, con i soldi arrivati si restaurarono completamente e si fece anche un primo intervento sul versante di Santa Chiara. Della legge beneficiarono pure Urbania, Fossombrone e altri centri del territorio, oltre a Gubbio e Senigallia, e di recente ne ho più volte chiesto il rifinanziamento, perché è ancora in vigore. Tuttavia, come detto, alla fine si inserì anche Loreto, con una rinuncia non semplice a soldi che avremmo potuto distribuire sul territorio. Il nostro gruppo, comunque, ribadisce che non andrà all’insediamento di monsignor Sandro Salvucci e invita cattolici e laici a non essere presenti. Nel tempo, lavoreremo affinché la nostra arcidiocesi torni a essere autonoma, con un proprio arcivescovo, e chiediamo l’annullamento dell’infausta, vergognosa e offensiva decisione", conclude l’ex senatore Giorgio Londei.

Nicola Petricca