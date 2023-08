"I vetri sganciati come bombe nel corso della notte"

Gentile lettore e consigliere, condivido l’incredibile "stolzo" che ti colpisce per quella che pare davvero la deflagrazione di una bomba a mano delle bottiglie scaricate a mucchi contro il metallo del contenitore dei rifiuti. Nelle zone del centro dove avviene questo "travaso" vengono sconvolte le tranquille abitudini di tutto un popolo della notte non certo dedito alla "movida", ma, come dice lei, ad approssimarsi con più o meno difficoltà al sonno o a lasciarsi andare davanti a qualche spettacolo televisivo, non tanto per l’interesse della trasmissione quanto per la lenta persuasione ad addentrarsi nel sonno. E’ vero, specialmente in queste notti d’estate, il ronzio dei camioncini dell’azienda e il tranquillo rumore del lavoro di scarico dei cassonetti tiene quasi compagnia sapendo che c’è in giro gente normale che lavora. Poi improvvisamente, a farti stridere i nervi some unghiate sulla lavagna arriva la valanga delle bottiglie gettate nei contenitori. L’unica nota positiva è che non dura molto, ma l’intensità è assolutamente da bomba che esplode senza nessun preavviso. Lei chiede di cambiare l’orario di raccolta, forse una richiesta più abbordabile sarebbe: non si può trovare un modo per attutire il furore di quella cascata di vetro che spacca cuore e timpani?