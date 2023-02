I Vichinghi Baskin festeggiano Candeline per i primi dieci anni

I Vichinghi Baskin Fermignano compiono 10 anni e festeggiano con la ripresa appieno dell’attività dopo la pandemia, ma, come regalo di compleanno, desiderano che la consapevolezza verso la bellezza e il ruolo sociale di questo sport aumenti. Unione dei termini "basket" e "inclusivo", nasce a Cremona e trae origine dalla pallacanestro, di cui mantiene lo scopo, fare canestro, permettendo però ad atleti disabili e normodotati, uomini e donne, di giocare assieme. Nel 2013 è arrivato a Fermignano grazie a Stefania Salciccia Ottoni, che ne sentì parlare al ritiro di una borsa di studio vinta dal figlio: "Finalmente anche lui, che aveva una disabilità grave, poteva fare sport - racconta -. Mi attivai subito, contattando Comune, Polisportiva Fermignanese, e Anffas Fermignano per creare una squadra. Come genitori dei ragazzi, c’eravamo io e Sonia Rossini e alla fine scegliemmo il nome "I Vichinghi" perché Elia Grossi, uno dei nostri atleti, quell’anno, a Carnevale, si era travestito da vichingo". Nel baskin i ruoli non si indicano con dei nomi, ma con numeri, da 1 a 5, associati a un grado crescente di abilità dei giocatori.

"Questo sport si adatta a tutti e ciascun atleta è importante - prosegue Salciccia Ottoni -. Quando, all’inizio, ci mancavano donne per soddisfare la regola di averne sempre in campo almeno una di ruolo 4 o 5, io e altre mamme ci mettemmo in gioco. Negli anni siamo cresciuti, ma, dopo il covid, è stata dura riprendere: eravamo pochi e con ruoli scoperti, però, grazie al lavoro del nostro allenatore, Lucio Brignone, e di Doriano Marchionni, Mirko Matteucci, Sandro Chiarucci, Lorenzo Agostini, Stefano Tontini, Jacopo Lucciarini e Francesco Smacchia, siano tornati a 22 giocatori, di cui 10 con disabilità". Oggi esistono sette squadre nelle Marche. Tuttavia, secondo Matteucci, c’è bisogno di rilanciare il baskin, dopo lo stop per il covid: "Questa disciplina coinvolge anche chi non ha mai fatto sport e ogni partita è una battaglia. Basti pensare che in quella con Jesi c’erano in campo anche ex giocatori di Serie A2, ma sono stati gli atleti disabili a deciderla. Il reclutamento si fa nelle scuole e con il passaparola e su questo bisogna lavorare: a volte i genitori si vergognano di portare i figli, temendo di darli in pasto ai leoni, ma è tutto il contrario. Cosa c’è di male nel far fare sport ai ragazzi? Dà tanta soddisfazione vederli, però c’è ancora poco seguito. Bisogna far crescere la mentalità: tutti abbiamo diritto di divertirci e, allo stesso tempo, questi ragazzi hanno bisogno di una valvola di sfogo e di vita sociale. Il baskin è una famiglia, ma è anche uno sport agonistico a tutti gli effetti, con due allenamenti a settimana e due concentramenti al mese. Insomma, quando si gioca, si gioca".

Nicola Petricca