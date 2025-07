I volontari puliscono il Bosso

Sono ormai 34 anni che un gruppo di volontari della frazione di Secchiano, di concerto con il Circolo per la pesca di Pesaro (Alcedo), dell’Arci Pesca Provinciale e dall’associazione Pescatori del Bosso, organizza nella seconda settimana di luglio la giornata dedicata alla pulizia del Fiume Bosso. La manifestazione in programma sabato è una delle più importanti di questo tipo sul territorio provinciale e coinvolge ogni anno oltre cento volontari i quali divisi in gruppi, si adoperano per il recupero delle immondizie, per lo più plastica e materiali ferrosi trascinati dalle piene o abbandonati lungo le sponde del Bosso. L’intervento copre tutta l’asta fluviale da Cagli, zona confluenza, fino a Pianello Centro frazione, con finale raccolta dei sacchi, opportunamente divisi per componenti, da parte dell’automezzo messo a disposizione da Marche Multiservizi.

Dal 2017 la manifestazione è coordinata dalla Associazione Pro Loco di Secchiano, che seguendo i principi ed il fine per cui è nata ed è stata riproposta negli anni, si fa garante nel continuare l’opera di sensibilizzazione dei giovani locali al rispetto dell’ambiente fluviale ed all’impegno per la sua naturale conservazione. Durante la giornata i volontari, concentrati già dalla prima mattinata, raduno a partire dalle ore 8 al bar Angeli di Molino di Secchiano, si occupano del recupero dei rifiuti sparsi lungo le sponde dell’intera asta fluviale, nonché, al ripristino dei più utilizzati stradini d’accesso al fiume. A fine manifestazione e con il contributo economico tra le altre del Comune di Cagli, tutti i partecipanti sono poi coinvolti presso i locali dell’Oratorio Cecilia Eusebi, per una maxi polentata cucinata alla maniera “Carbonara“ e contornata da salsicce alla griglia e frittate vegetariane. L’intervento costante, ha fatto sì che il fiume Bosso sia considerato uno dei fiumi più puliti del centro Italia.

Mario Carnali