I VolontarX di nuovo in prima linea

Torna anche quest’anno il progetto "VolontarX", che durante l’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura ha coinvolto cittadini volontari che hanno avuto la possibilità di collaborare con l’amministrazione comunale in occasione di eventi, nel servizio di accoglienza nei musei e nei luoghi della cultura. Un progetto che lo scorso anno ha coinvolto oltre 500 persone, coordinate da Marco Perugini. "E’ stata una idea vincente e non potevamo disperdere questo patrimonio" commentano il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore al Volontariato, Luca Pandolfi. A coordinare il gruppo quest’anno sarà Ezio Bracco, presidente dell’Auser Pantano. Per entrare nella community dei ‘VolontarX è possibile candidarsi a volontarxpesaro@comune.pesaro.pu.it oppure al 347 6452137. Unico requisito, essere maggiorenni.