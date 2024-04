I Week-end gastronomici portano la vera aria di primavera

Prenderà il via sabato 13 aprile la 41ª edizione dei Week-end gastronomici organizzata da Confcommercio Marche Nord e Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino con il sostegno, tra gli altri, di Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio, Consorzio Prosciutto di Carpegna e Teamsystem.

L’edizione primaverile vedrà 43 ristoranti coinvolti e 29 località interessate, dal 13 aprile al 9 giugno. La presentazione nella sede di Confcommercio alla presenza di partner e amministratori. "Quarantuno anni portati bene – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – per questa attesa manifestazione che riscuote successo grazie al rapporto qualità-prezzo: è quello che pretendono i clienti ed è proprio quello che assicurano i Week-end gastronomici che tendono a perseguire l’offerta di un buon menù a un prezzo che risulta più che promozionale. All’interno dei libretti si trovano anche informazioni e suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi. Un sentito grazie va a tutti i partner".

Tra questi RivieraBanca: "Non possiamo che sostenere – ha puntualizzato il presidente Fausto Caldari – un’iniziativa storica e di successo come i Week-end Gastronomici, capaci di promuovere la ristorazione e il territorio. Da sempre ci sta a cuore lo sviluppo economico e per questo apprezziamo queste manifestazioni. Con Confcommercio collaboriamo da anni perché condividiamo tanti obiettivi e i risultati sono ottimi".

Poi è intervenuto il presidente dell’Associazione Ristoratori Mario Di Remigio: "Una iniziativa longeva che ogni anno riempie i ristoranti grazie alla qualità e al prezzo dei menù. I Week-end promuovono i prodotti enogastronomici locali, il territorio e i ristoranti. Sono questi gli eventi che fanno bene alla categoria e sui quali è necessario puntare".

Non manca il supporto dell’Ente Bilaterale del Turismo: "Da diversi anni – ha proseguito il presidente Domenico Montillo – sosteniamo i Week-end gastronomici e il progetto Itinerario della Bellezza perché rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio".

Ha concluso il vicedirettore Agnese Trufelli: "C’è sempre grande attesa per questo evento sia tra i ristoratori che tra i gastronauti e anche quest’anno la proposta è ampia e di qualità. Una iniziativa capace di destagionalizzare l’offerta turistica ed importante anche per combattere l’abusivismo nel settore della ristorazione e il proliferare di luoghi dove è diventato possibile mangiare. Andiamo orgogliosi dei Week-end, dietro ai quali c’è un lavoro lungo e complesso degli uffici che ringraziamo di cuore".

L’edizione primaverile di quest’anno ha come significativo sottotitolo "Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro". Per partecipare ai Week end gastronomici occorre prenotarsi telefonicamente almeno due giorni prima dalla data di calendario direttamente ai ristoranti. Primo appuntamento sabato 13 aprile alle 12,30 a Casa Oliva di Colli al Metauro a Bargni (tel. 0721 871239 o 3496229009).

