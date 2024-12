"Idea su cui si lavora da più di un anno. Su altri progetti non siamo stati coinvolti"

"La candidatura della ‘Civitas appenninica’ nasce da un’iniziativa interregionale portata avanti da ‘H-amu’, sulla quale ci sono state interlocuzioni già da oltre un anno e un lavoro che ha visto la Regione essere coinvolta". Inizia così la nota con cui la Regione spiega il sostegno a Norcia, cercando di tenere a distanza i sospetti di antipesaresità. "Si tratta di una iniziativa legata alle aree interne appenniniche tra le tre Regioni Marche Umbria e Abruzzo – prosegue la nota – un’area con una storia millenaria che ha subito il dramma del terremoto e una recessione economica e che vuole rinascere e valorizzare i suoi asset culturali e territoriali, tecnologici e produttivi, di ricerca e di innovazione. Si tratta di un ulteriore progetto qualificato per la rinascita del cratere sismico. Da parte nostra siamo a disposizione per ragionare e condividere iniziative che possono essere nate nel frattempo, come quella di Pesaro e Urbino, sulla quale la Regione deve ancora essere coinvolta. Tutti i nostri territori hanno molto da raccontare e da valorizzare, e una candidatura nata da un’esperienza interregionale unica nel suo genere, legata peraltro al rilancio del zone colpite dal sisma, non esclude altri percorsi che possono nascere in altri territori".

Insomma, porte aperte anche a Pesaro e Urbino, che però non hanno ancora fatto sapere niente alla Regione. Che però la loro candidatura fosse in rampa di lancio è cosa nota ormai da molto, da prima che arrivasse l’elezione di Pesaro a capitale italiana della cultura 2024. E i tempi in fondo sono abbastanza prematuri, perché le manifestazioni d’interesse alla candidatura di concretizzeranno nel 2027.